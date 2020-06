Por qué los científicos aseguran que no vieron el protocolo de la AUF

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Sobre las 17.30 del lunes la Secretaría Nacional del Deporte (SND) comunicó oficialmente a través de sus redes sociales que, por recomendación del grupo de científicos que asesora al gobierno, el fútbol profesional quedaba habilitado a competir a partir del 15 de agosto, tirando por el suelo la idea de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) de retornar a la actividad el 1° de agosto.

"El Gobierno nunca manejó la fecha del 1° de agosto. El Comité de Científicos decidió que la fecha sea el 15 de agosto y es lo que estamos comunicando", señaló Pablo Ferrari, subsecretario de la Secretaría Nacional del Deporte, al programa Último Al Arco (Sport 890) unos minutos más tarde de la comunicación.

Exactamente a las 19.32, la SND hizo un segundo posteo en sucuenta de Twitter bajo el rótulo de Aclaración: "Se comunica que la decisión respecto a lo informado por la Secretaria Nacional del Deporte en comunicado emitido en el día de la fecha fue adoptada por el Gobierno y NO por el Grupo Asesor Científico Honorario".

[ACLARACIÓN] Se comunica que la decisión respecto a lo informado por la Secretaria Nacional del Deporte en comunicado emitido en el día de la fecha fue adoptada por el Gobierno y NO por el Grupo Asesor Científico Honorario — Secretaría Nacional del Deporte (@UyDeporte) June 8, 2020

Previamente la SND había borrado el anterior posteo, el del comunicado original.

Luego de esta publicación, Ignacio Alonso (presidente de la AUF) anunció que pediría una reunión con la SND para que se le den los "fundamentos científicos" por los cuales se adoptó tal decisión, lo que ratificó este martes a la mañana al afirmar que el Ejecutivo de la AUF tiene la intención de mantener el sábado 1° de agosto como día del reinicio del Apertura.

Científicos: ¿sí o no?

Sobre las 21.00 de ese mismo lunes, en el programa Todas Las Voces (Canal 4) estuvieron como invitados los tres líderes del grupo de científicos que asesoran al gobierno: Rafael Radi, Henry Cohen y Fernando Paganini. Entrevistados en piso, en un momento se les preguntó sobre cuándo volvería el fútbol y la respuesta sorprendió: afirmaron que no tenían una idea clara y que nunca tuvieron contacto con el protocolo del fútbol, pero que si los consultaban con mucho gusto darían su parecer.

La sorpresa no fue tanto porque no sabían de una fecha concreta, porque ya se había aclarado que ellos no habían dicho que fuera el 15 de agosto, sino más que nada porque no habían participado del estudio del protocolo, entregado el 26 de mayo a la SND y ese mismo día por ésta al Ministerio de Salud Pública (MSP).

La AUF ya recibió el OK a su protocolo, aunque en forma verbal, porque se le recomendaron algunos cambios para hacerlo más flexible. Por lo tanto el protocolo sí fue abordado por las autoridades sanitarias, lo cual no quiere decir que lo hayan visto los tres líderes del grupo científico.

Según se explicó a Ovación, este grupo consultor está integrado por 35 científicos, de los cuales Radi, Cohen y Paganini son los líderes, pero a ellos se los consulta por temas muy puntuales e importantes. Son sus colaboradores quienes evalúan los protocolos y, en temas como la apertura de los shoppings, por ejemplo, sí se les consulta, pero no para entrenamientos y partidos de fútbol o de otro deporte.