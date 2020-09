Luis Suárez promete a los hinchas del Barcelona que volverá al club

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Un día en que los focos del mundo del fútbol están puestos en Luis Suárez. Se termina un ciclo de seis temporadas para el futbolista que se consagró en la elite deportiva jugando para el Barcelona. Suárez habló en conferencia de prensa, el club lo homenajeó con una foto para la historia y el delantero no se olvidó de los hinchas culés.

En un video publicado por la cuenta oficial del Barcelona en Twitter, Luis Suárez saluda a los seguidores del conjunto blaugrana y promete volver al Barcelona.

"No es una despedida infinita", dice el jugador. "Es un hasta luego, porque seguro volveré al club en algún momento. Porque es un club que me ha dado todo. Me llevo todos los grandes momentos que he vivido. Gracias a ustedes. No se olviden que visca el Barça, y arriba", culmina el breve mensaje de 27 segundos.

Luis Suárez parte rumbo al Atlético de Madrid tras ser descartado por el técnico nuevo del Barcelona Ronald Koeman. En la capital española lo recibirán de brazos abiertos Diego Simeone y otra hinchada, la colchonera. Llega a un equipo necesitado de gol. Y lo hace con una bolsa de 418 goles convertidos para los clubes en los que jugó.

La promesa de volver a la institución FC Barcelona es un veremos. Lo que es confirmado es que volverá en algunas semanas a la ciudad que festejó 198 goles suyos. Pero, esta vez, Luis Suárez no despertará la ilusión de los hinchas culés como tantas ocasiones. Esta vez llegará a Catalunya como una amenaza.