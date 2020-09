Luis Suárez: "Claro que pensaba que podía seguir en Barcelona"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Apenas pudo empezar a hablar, un Luis Suárez roto por la emoción y las lágrimas, agradeció al club por todo lo que vivió en la institución. El "Pistolero", que dijo que estará "eternamente agradecido" porque el Barça apostó por él "a pesar de cometer un tremendo error", remarcó que se marcha con el orgullo de haber llegado a ser el tercer goleador histórico del club".

En el acto emotivo, en el que se difundieron imágenes de la trayectoria de seis años de "Lucho" con el club blaugrana, Suárez dijo: "La gente sabe el esfuerzo que hice siempre para poder jugar en el mejor equipo del mundo".

"Tengo que estar orgulloso por todo lo que hice y por llevarme amigos. Eso me deja feliz, despedirme de la gente del club y ver que además de un jugador se va un ser humano que tiene sentimientos", señaló Suárez rodeado de excompañeros y su familia.

Teniendo al presidente Josep Maria Bartomeu a su costado, Suárez, mientras procuraba encontrar el aire para seguir hablando, dijo: "Mi familia, ha disfrutado muchísimo lo bueno y en lo malo me han 'bancado' mucho más porque saben el sufrimiento que vivimos, pero me quedo con lo lindo que vivimos. Levantar títulos, marcar, jugar al lado de grandes jugadores, jugar al lado del mejor jugador de la historia. Agradecer el apoyo de la afición que me animó hasta el último día. Y agradecer al staff que trabaja día a día con nosotros"....

En su discurso, en los instantes previos a las consultas del periodismo, el delantero uruguayo mandó un mensaje contundente:

"Siempre van a tener un culé más esté donde esté y agradecido eternamente".

Antes de que el uruguayo hablara, el presidente del Barça, Josep Maria Bartome, recordó cómo fue el fichaje de Luis Suárez y le dijo al delantero que cuando deje el fútbol le gustaría que tuviera "un partido de homenaje en el Camp Nou". Además, agregó:

"En nombre de todos los culés del mundo te doy las gracias. El Barça es tu casa y el de tu familia".

Bartomeu aseguró que este jueves es "un día muy especial" porque Suárez "ya forma parte de la leyenda del Barça".

Y se va, no más. Es el último acto con el Barcelona, el club en el que consiguió un lugar de leyenda. Suárez se despidió del equipo blaugrana y lo hizo rodeado de afectos.

Pese a que hubo un aforo limitado debido a la pandemia de coronavirus, los pesos pesados del equipo estuvieron junto al "Pistolero". Además de Sofía Balbi, su esposa, sus hijos, allí estuvo Lionel Messi y su esposa Antonela Roccuzzo.

Además estuvieron los responsables del área deportiva del club y los jugadores Jordi Alba, Gerard Piqué, Sergi Robeto y Sergio Busquets.



🔊 @LuisSuarez9: "Me llevo muchísimos momentos que quedaran en el recuerdo. Ha sido increíble"



EN DIRECTO en BarçaTV+

▶ https://t.co/dR9rBHewOI pic.twitter.com/fi5PfzXasx — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) September 24, 2020

PREGUNTAS Las respuestas de Suárez

1) "Ha sido ver un sueño hecho realidad, pero nunca me imaginaba llegar a estas cifras. Aquí debes rendir siempre al máximo y no sabes cuántos años puedes estar".

Me voy más que orgulloso y satisfecho de unos años espectaculares y maravillosos en el Barça"

2) "He vivido muchísimos momentos en el recuerdo, Trofeos y momentos malos también, pero me quedo más con la primera Liga, conseguir la Champions, marcar un gol, jugar con jugadores maravillosos que los veía en la PlayStation. Después, la despedida... cada jugador tiene su forma de despedirse y vivir. Me lo guardo para mí y que estén aquí compañeros míos y mi familia es lo que me quedo".

🔊 @LuisSuarez9: "Nunca imaginé que conseguiría lo que he conseguido. Me voy muy orgulloso"



EN DIRECTO en BarçaTV+

▶ https://t.co/dR9rBHewOI pic.twitter.com/0fGp7WZyMg — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) September 24, 2020

3) "Creo que lo que hay que valorar ahora es lo orgulloso que estoy de haber estado en el club. Eso es un tema que ya digerí bastante. Debo cambiar el chip, afrontar la etapa que me viene y estar agradecido al Barça".

4) "Sí, fue un mes de locos. De decir tambièn cosas que uno no pensaba. Se han inventado cosas, se han filtrado cosas que no son verdades y eso indigna, pero debes alejarte de todo. Todo el mundo sabe la relación que tenemos con Leo Messi. Al llegar decían 'cuidado con Leo, que es delantero'. Y yo soy delantero y decían que le hacía mal... Yo me tengo que ir orgulloso".

"Claro que pensaba que podía seguir aquí... este último año me deja un sabor agridulce por las lesiones... Me voy para seguir compitiendo".

6) "Por más que uno tenga contrato el club y el jugador necesita cambios. En este caso era que el entrenador no contaba conmigo. Me voy pensando que he cumplido con las expectativas, como tercer goleador de la historia y contento por dejar una linda marca y que me recuerden por todo lo que hice en los momentos buenos y los malos, que también los hubo, hay que ser autocríticos".

7) "Cuando me lo comunica el entrenador ya me lo esperaba porque ya se había dicho antes. Pero lo puedo aceptar, yo tengo contrato y voy a seguir entrenando hasta conseguir una solución como profesional que soy. Con el entrenador no tuve problemas".

8) "Cuando el Barça me comunica que no cuenta conmigo me puso en el mercado, hubo muchos ofrecimientos, y yo me vi capacitado para competir con dos equipos como Barça y Madrid. Y no tuve dudas cuando me ofrecieron para ir al Atlético".

9) "No he hablado con (José María) Giménez, sí con (Diego) Godín y algo me dijo (Antoine) Griezmann. Es un equipo muy competitivo".

"En los los anteriores estuvieron (Atlético de Madrid) peleando la Liga. Tiene un equipo muy competitivo y ambicioso y quiero ayudarles a conseguirlo

10) "Todavía no he digerido la despedida y no he imaginado cómo será enfrentarme al Barça, contra excompañeros y amigos... pero intentaremos hacer un partido lindo".



11) "Por lo que se ve en los entrenamientos, cada año empiezas con más chip, con más ganas, cambias el chip. Los jugadores jóvenes apoyan con los que tienen más experiencia y ofrece más alternativas. Espero que sea un año muy bueno y que los jóvenes puedan aprovechar sus oportunidades y tengan muchos éxitos".

12) "Sí puedo ser muy autocrítico, sobre todo por las eliminaciones en la Champions. Pero reprocharme no me puedo reprochar nada, porque he jugado con lesiones y eso me lo valoro más que reprocharlo".

"Me voy orgulloso como tercer goleador de la historia"

13) "Hay que aceptar cuando el jugador dice que no quiere seguir como cuando el club dice que no cuenta contigo. Hay que aceptarlo, es la realidad del fútbol y hay que aceptarlo".

14) "No, es una cosa rara (enfrentarse ante Lionel Messi) porque me voy, primero, y además a un rival directo. Pero ya nos enfrentamos entre Argentina y Uruguay. Eso no va afectar a la relación personal que tenemos".

El delantero se va del Barcelona después de seis años vistiendo la camiseta azulgrana. Con ella ganó una Champions League, un Mundial de Clubes y cuatro Ligas.

El salteño será jugador del Atlético de Madrid y tendrá de compañeros a José María Giménez y a Lucas Torreira, quien también llegará al elenco que dirige Diego Simeone.