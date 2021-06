Sudamericana: cómo sigue el camino en la Copa para el ganador de Peñarol y Nacional

El sorteo quiso que Peñarol y Nacional se enfrenten en los octavos de final de la Copa Sudamericana. Luego de 22 años, los grandes volverán a verse las caras en un certamen internacional.

Aún no se conocen las fechas exactas, pero sí se sabe que el partido de ida será el 13, 14 o 15 de julio y la vuelta el 22, 23 o 24 del mismo mes. En el primer duelo será local el tricolor y en la revancha le tocará al aurinegro.

Lo que sí ya se sabe es cómo quedó conformado el cuadro de la Sudamericana y lo que le puede tocar a futuro al que salga victorioso de este clásico.



¿A quién le toca el que gana el clásico? El que se quede con la llave, irá contra el triunfador entre Sporting Cristal de Perú y Arsenal de Argentina.



De avanzar a semifinales uno de estos equipos uruguayos, le podrá tocar Liga de Quito, Gremio, América de Cali o Athletico Paranaense.



Del otro lado del cuadro de la Sudamericana quedaron: Bragantino, Independiente del Valle, Deportivo Táchira, Rosario Central, Junior, Libertad, Santos e Independiente. Si Peñarol o Nacional llega a la final, recién verá a uno de estos equipos en esa instancia.

Cabe recordar que salvo la final, tanto octavos, cuartos y semifinales se disputarán en sistema de playoffs con partidos de ida y vuelta. La final sí será en partido único y en sede ya definida por la Conmebol: el Estadio Centenario de Montevideo. También albergará la final de la Libertadores.

¿Refuerzos?

Los equipos deberán afrontar los octavos de final con los jugadores que ya tienen inscriptos en la lista. Luego sí, el que avance, deberá moverse rápido porque el 8 de agosto hay que elevar a Conmebol la nueva nómina, que podría tener cuatro modificaciones con relación a la anterior.

DETALLES

Las llaves de los octavos de final:

- Nacional vs. Peñarol



- Sporting Cristal vs. Arsenal



- Liga de Quito vs. Gremio



- América de Cali vs. Athletico Paranaense



- Bragantino vs. Independiente del Valle



- Deportivo Táchira vs. Rosario Central



- Junior vs. Libertad



- Santos vs. Independiente