Fénix: un equipo "Leodependiente"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

¿Hay una explicación para la estrepitosa caída en el rendimiento y los resultados de Fénix en los últimos partidos? Debe haber muchas y Juan Ramón Carrasco sin dudas las tendrá mejor que nadie, pero hay una que salta a la vista: el bajón futbolístico de los de Capurro está directamente relacionado con el de Leonardo Fernández.

Con 11 goles, los mismos que tiene Joaquín Zeballos (Juventud), Fernández es el goleador del Torneo Apertura. Sin embargo, no convirtió en los últimos tres encuentros y ello se vio reflejado en que todos ellos finalizaron con derrota de Fénix.

Durante 10 fechas los albivioletas estuvieron invictos y fueron los que más mantuvieron esa condición. Sin embargo, haber cedido los últimos nueve puntos les costó sufrir incluso en la última fecha que Peñarol lograra el título en el mismísimo Capurro.

El 20 de abril, jugando como local ante Nacional, fue la última vez que Leonardo Fernández anotó. Fue en el polémico empate 4-4. Luego, en la visita a Cerro Largo (0-2), en el Paladino con Progreso (0-3) y en casa con Peñarol (1-2) no lo hizo y Fénix solamente cosechó derrotas.

No es casualidad además que en dos de esos encuentros el albivioleta no haya marcado, algo que había hecho en todas las fechas anteriores. ¿Que Fénix carece de contención? Es cierto, pero tampoco la había tenido antes, porque los equipos de JR no se caracterizan por ello. La diferencia estaba en que Fernández jugaba, hacía jugar y convertía, algo que en las últimas fechas no se dio.

Hoy Fénix tiene 22 puntos, los mismos que Wanderers. Como dijo Carrasco, no se olvidan que "hace un año estábamos peleando el descenso" y hoy son escoltas, en buena medida justamente por el poder goleador perdido, pues es el equipo más anotador del certamen (29 tantos), pero también de los cinco más goleados (23), reafirmando el concepto que la falta de marca no ha sido su fuerte.

Y el peor error que puede cometer Fénix es confiarse que ya tiene asegurada la permanencia. Todavía está de mitad hacia abajo en la tabla del Descenso, incluso por debajo de Cerro, que va último en el Apertura.