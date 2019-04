Polémico queda corto para definir el 4-4 entre Fénix y Nacional

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La cancha siempre está con 45 grados de inclinación. Y siempre es en contra. Uno ve que cada pelota dividida siempre termina con falta para el rival. Llega un momento que se te hace cuesta arriba, es todo así. La situación se pasó de la raya. Hoy (por ayer) hay dos goles totalmente lícitos y que no son cobrados. Estamos recusando a todo el Colegio (de Árbitros) para evaluar la situación. Encuentro un tema muy delicado, muy grave, donde Nacional va a trancar muy firme”. Las palabras son de José Decurnex apenas terminado el partido en el que Fénix y Nacional empataron 4 a 4. El presidente tricolor nunca habla después de los encuentros, pero ayer dejó de lado su habitual postura. El enojo lo sobrepasó. Es que Andrés Cunha y el asistente Martín Soppi incidieron en el resultado de un partido que tuvo de todo.

Nacional protesta, y con razón, cuatro jugadas puntuales: 1) Tarjeta roja a Maxi Cantera a los 11’ por una plancha subida de tono a Rafa García (el árbitro mostró amarilla); 2) Offside de Alex Silva en el tercer gol de Fénix. El “9” interviene en el inicio de la jugada que termina en el segundo tanto de Leo Fernández; 3) Gol lícito de Matías Viña a los 79’, anulado por una supuesta posición adelantada de Gonzalo Bergessio (estaba en la misma línea); 4) Gol de Santiago Rodríguez en el segundo minuto de descuento en un tiro libre que el arquero Darío Denis sacó claramente de adentro del arco.

Fénix, en cambio, reclama offiside en el primer gol de Bergessio, pero el cordobés estaba en la misma línea que el último defensor albivioleta.



Aun así, Nacional logró empatar el partido en la última jugada por intermedio de Bergessio, quien se fue expulsado (ver nota aparte).

Los tricolores no tuvieron una buena actuación en defensa -Fénix no llegó tanto y le marcaron cuatro goles; en el último con responsabilidad de Esteban Conde-, pero tuvieron un muy buen juego del medio hacia adelante, generando mucho, y con la figura de Santiago Rodríguez, que junto a Gonzalo “Chory” Castro se pusieron el equipo al hombro cuando las cosas no salían y estaban 2-4.

Nacional logró revertir dos veces dos goles de desventaja y se sobrepuso a las adversidades que el juego le planteó.



Del otro lado, Fénix se fue con gusto a poco porque tuvo los tres puntos entre sus manos. Pero también defendió mal (por arriba Nacional le ganó siempre) y el costado izquierdo hizo agua, principalmente en el primer tiempo.

Los dirigidos por Juan Ramón Carrasco contaron con un exuberante Leonardo Fernández, quien es uno de los mejores exponentes del Apertura. Nacional nunca lo pudo contener y el “7” se mandó dos goles que nada tienen que envidiarle a Leo Messi.