Cerro Largo le dio a  Fénix de su propia medicina

Danielo Núñez le dio a Carrasco de su propia medicina. Con un gran funcionamiento, eso que tanto le gusta a JR, Cerro Largo venció 2-0 a Fénix, que dejó su invicto en el estadio Ubilla, donde los arachanes siguen sin perder.



Cerro Largo salió dispuesto a cumplir con un libreto que sabe de memoria y que es producto del gran trabajo que realiza el cuerpo técnico encabezado por Núñez. Por algo el equipo que recién regresó a la A está ubicado en el tercer lugar de la tabla del Torneo Apertura.

En lo previo el partido entre Cerro Largo y Fénix prometía. Por el juego que ambos entrenadores suelen proponer y porque los de Capurro llegaban con la necesidad de no perder pie en la tabla tras la victoria de Peñarol ante River Plate. Un partido de ida y vuelta y con muchos goles es lo que se podía esperar.



Sin embargo no sucedió. Con una presión alta muy bien realizada, el equipo local tomó la iniciativa del juego ya en los primeros minutos. Tapó los espacios y con un gran Adolfo Lima, que había estado en duda para el partido y que fue clave moviendo los hilos de su equipo y las constantes subidas de Gravi y Assis, Cerro Largo dejó a Fénix sin ideas. Tanto que prácticamente no hubo trabajo para el arquero Washington Aguerre en los primeros 45’. Fénix no parecía Fénix.

La más clara del primer tiempo la tuvo Sebastián Sosa, quien quiso meterla contra el palo tras una gran habilitación de Lima, pero el arquero Denis le negó el gol. Y los equipos se fueron al descanso en blanco.



Para el complemento el técnico local sacó un volante y colocó a otro delantero, Dos Santos, demostrando claramente su intención de ganar el encuentro, aunque sin perder el orden táctico.

Fénix salió con otra actitud, es cierto. Y hasta pudo haber abierto el marcador en los primeros minutos si Maxi Pérez hubiera llegado a una pelota que le puso Mathías Acuña. Pero en solamente tres minutos los arachanes liquidaron el partido con goles de Sebastián Sosa (que sumó su octavo tanto en el torneo) y de Jonathan Dos Santos, en quien pegó el tiro de Sebastián Assis.



Que Cantera tuvo el descuento pero atajó en dos tiempos Aguerre, es cierto. Y que Leo Fernández dispuso de un par de tiros libres también, pero no hubo caso.



Cerro Largo ganó con justicia, está tercero a seis puntos del líder Peñarol y se lo merece. Fénix quedó un poco más lejos de la punta y sin invicto.