Eliminatorias: ¿qué necesita Uruguay hoy para cerrar la fecha en zona de clasificación al Mundial?

Aún queda muchísimo por recorrer camino al Campeonato del Mundo de Catar 2022, pero resulta inevitable no tener la calculadora a mano luego del irregular arranque que tuvo la selección uruguaya en las Eliminatorias con dos triunfos, un empate y dos derrotas.

Hoy arrancará la sexta jornada en el quinto puesto, en zona de repesca, pero con posibilidades de pasar a la zona de clasificación directa si se da alguna combinación de resultados.

¿Qué tiene que pasar? En primer lugar es imprescindible que Uruguay sume hoy a de a tres ante Venezuela. Es un partido de visitante, con las bajas obligadas por suspensión de Edinson Cavani y Rodrigo Bentancur, pero enfrentará a una de las selecciones más débiles del continente.



La Celeste sabe que si hoy se va triunfador, en el peor de los escenarios, se asegurará mantener el quinto lugar.

El mejor escenario

El fixture casualmente hará que hoy también Argentina y Brasil, los dos seleccionados más fuertes, enfrenten a Paraguay y Colombia respectivamente.



Tanto guaraníes como cafeteros tienen los mismos puntos que Uruguay, pero con mejor y peor saldo de goles.



Si Uruguay gana y Brasil le saca puntos a Paraguay, terminará la fecha por lo menos cuarto. Incluso puede quedar tercero dependiendo cómo salga Ecuador ante Perú.



Encima también puede recibir una mano de Argentina si también le quita unidades y le permite a la Celeste despegarse.

La tabla

Hoy estarían clasificando al Mundial: Brasil con 15 puntos (saldo +12), Argentina 11 (+4), Ecuador 9 (+7) y Paraguay 7 (+1).



Uruguay, en el quinto puesto con los mismos puntos que Paraguay y saldo 0, estaría yendo a la repesca.



Completan la tabla: Colombia 7 (-2), Chile 5 (0), Bolivia 4 (-5), Venezuela 3 (-6) y Perú 1 (-9).

Partidos para hoy:

- Ecuador vs. Perú (18.00 horas Gol TV)

- Venezuela vs. Uruguay (19.30 horas por VTV)

- Colombia vs. Argentina (20.00 VTV Plus)

- Paraguay vs. Brasil (21.30 VTV y Gol TV)

- Chile vs. Bolivia (22.30 VTV Plus).