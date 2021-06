Es una necesidad: a Uruguay le toca robar los puntos que perdió en casa

Es de Perogrullo: en la Eliminatoria hay que sumar. Y mucho más cuando los cálculos matemáticos no tienen totalmente a su favor los puntos ganados como locatario. Así que, es imposible no considerar que Uruguay necesita ante Venezuela tratar de recuperar lo que dejó por el camino frente a Paraguay.

No quedan dudas que este camino clasificatorio es extenso, que el desenlace final recién se conoce en las instancias definitorias, cuando el almanaque de los partidos ya suma más equis que cuadros en blanco, pero tan auténtico como eso está el hecho de que la paridad exhibida desde siempre en cada cotejo, por culpa de los trabajos colectivos que ponderan la protección defensiva, demandan el aprovechamiento de las oportunidades.



Y este es un caso especial. Si bien Venezuela ya creció y dejó de ser el sparring que se llevaba todos los golpes sin largar ni un gancho, hoy su escenario no puede ser considerado un reducto inexpugnable. Ni tampoco un lugar de los más complicado para tratar de “robarse” los tres puntitos.

Además, aceptando que nada quedará resuelto después de esta jornada, porque lo que se disputará desde la hora 19:30 es el sexto cotejo de los 18 que integran la llave de clasificación hacia Catar 2022, lo que queda claro es que mejor ir avanzando sobre seguro que por un terreno fangoso.

Por otra parte, aunque no hay partido que se gana de antemano, la valoración individual de los planteles, el lucimiento internacional de los protagonistas de uno y otro, y hasta la propia marcha en la tabla de posiciones colocan a Uruguay por encima de Venezuela.

Los caribeños por ahora tienen una victoria y cuatro derrotas, mientras que los charrúas tienen dos ganados, un empate y dos derrotas. Además, Uruguay ya ganó de visitante, mientras que el único triunfo de Venezuela lo consiguió en Caracas ante el Chile que orientaba Reinaldo Rueda.

Tampoco puede ignorarse que mientras a la Celeste le costó mandarla a guardar ante Paraguay, lo que hizo que sumara nada más que una unidad, la Vinotinto llega tras una derrota por 3-1 frente a Bolivia, lo que entre otras cosas terminó provocando su descenso a la penúltima posición. Hoy únicamente está por encima de Perú. Y con un saldo de goles en saldo ultra rojo porque tiene -6.

También es cierto que este equipo venezolano, que ahora orienta el portugués José Peseiro, en el pasado reciente supo convertirse en una piedra en el zapato. En los últimos diez partidos hubo cinco empates, cuatro victorias de la Celeste y una de la Vinotinto.

O sea, que el protagonismo absoluto no se pudo alcanzar y se ha tomado gran distancia de los tiempos de las goleadas sin dolores de cabeza.

Tanto que el repaso cercano por Eliminatorias deja en evidencia que cinco de los últimos siete cotejos terminaron igualados. Por encima de este aspecto, Uruguay no puede permitirse tener otra pequeña suma. Toca ganar. Y es casi una obligación.



Opinión

Lo bueno es saber reaccionar

La búsqueda de un plan de trabajo que ayude a potenciar virtudes no siempre entrega el logro deseado. Hay varios factores que pueden atentar contra el sistema elegido y quizás la responsabilidad mayor pueda darse por los rendimientos que no se alcanzaron. Eso sí, lo que no debería suceder, si se comprueba que el plan no es bueno o no se consigue lo buscado porque no era la mejor fórmula contra el rival de turno, que no haya un cambio importante de la fórmula.



Contra Paraguay no se consiguió hacer daño, por lo que es aconsejable que las cartas se manejen con mayor velocidad si la mano no viene favorable. El plan B es tan importante como el A.