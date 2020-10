Convocados de Uruguay para Eliminatorias: Cavani y "Josema", ausentes

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Se develó el misterio. Oscar Washington Tabárez dio la lista de convocados para los partidos que la Selección de Uruguay disputará ante Chile y Ecuador en el inicio de las Eliminatorias y Edinson Cavani no está, como tampoco José María Giménez, quien sigue recuperándose de COVID-19.

La sorpresa es la presencia de Agustín Oliveros, defensa de Nacional. Se confirman las citaciones de Rodrigo Muñoz, Damián Suárez, Mauro Arambarri y Nicolás De la Cruz.

En las últimas horas las declaraciones de los integrantes del cuerpo técnico (Celso Otero y Mario Rebollo) a distintos medios habían hecho crecer las sospechas de que Cavani no sería convocado. El futbolista no había sido incluido en la lista de reservados inicial porque no tenía equipo, situación en la que continúa, más allá del supuesto interés de Manchester United.

Hace dos semanas el cuerpo técnico de la Celeste había dado a conocer la lista de 26 reservados del exterior y ahora la definitiva se redujo a 23. Con la incorporación de un futbolista del medio como Oliveros, son cuatro los que no fueron confirmados.

1. José María Giménez COVID-19 El defensa, habitual titular junto a Diego Godín en la zaga central, se sigue recuperando de COVID-19. No hay una explicación oficial aún de la AUF sobre su ausencia, pero una de las razones por las que se aguardó hasta este viernes para dar a conocer la lista era conocer el estado del futbolista, que se practicaría un nuevo hisopado.

2. Marcelo Saracchi Lesionado Ya se sabía de antemano que no estaría en la lista definitiva porque la semana pasada, poco después de la reserva, sufrió una lesión muscular que le llevará varias semanas de recuperación.

3. Diego Rossi Se quedó sin citación Por primera vez había estado en una lista de reservados, pero finalmente no fue confirmado. Puede ser una razón estrictamente técnica o también por la circular que FIFA reveló el jueves a la noche, en la que no obliga a los equipos a ceder a los futbolistas si el país de esa liga, el de la selección del futbolista o los que visite el jugador les ordena cuarentena por cinco o más días. Este sería el caso de Estados Unidos. También Uruguay, pero por el acuerdo del gobierno con la Conmebol se seguirá aplicando la burbuja sanitaria que ya se tiene para la Copa Libertadores.