Crecen las sospechas de la ausencia de Edinson Cavani en la selección uruguaya

Las sospechas de que Edinson Cavani no estará en la lista de la Selección uruguaya para la primera doble fecha de las Eliminatorias mundialistas crecieron con firmeza a raíz de las declaraciones que hizo el integrante del cuerpo técnico Mario Rebollo. Tras destacar que le han dedicado mucho tiempo a analizar la situación del "Matador", cuyo nombre se asocia por estas horas al Manchester United, subrayó que se evalúan los riesgos que puede haber para el físico del deportista.

En su diálogo con el programa Derechos Exclusivos (1050 AM) Rebollo reconoció que dentro del cuerpo técnico de la Celeste se ha realizado un profundo análisis del momento en el que se encuentra el segundo goleador histórico de Uruguay. "Estamos en la etapa de tomar la decisión, hemos hecho un estudio muy profundo por lo que significa Edi para la selección y para el grupo. La decisión es para que todos salgamos favorecidos y no perjudicar a nadie", dijo.



Para Rebollo, la clave esta en "evaluar los riesgos si Edi viene (...). No hipotecar el futuro. Lo estamos haciendo con mucha conciencia y se verá cuál será la decisión". Y añadió:

"Le hemos puesto horas de pienso a esto. Si la selección lleva a Cavani hay riesgos, sobre todo desde el punto de vista físico" Mario Rebollo

Este panorama de probable ausencia de Cavani, que ya había sido marcado anteriormente por Celso Otero, no va en desconocimiento de su pasado ni de su influencia en el grupo. "Más allá de que todos conocemos la capacidad que tiene Edi, esta pandemia ha interrumpido el régimen de entrenamientos, se le agrega irregularidad previa a la pandemia y otras circunstancias. Eso puede pesar. Pesa en jugadores que ya llevan un tiempo entrenando con sus equipos", dijo Rebollo.

Además, subrayó que la situación de Cavani no es la misma que vive Martín Campaña. "La inactividad prepandemia que tuvo Edinson no es la misma que tuvo Martín Campaña. Hemos estado con él (Campaña) y nos ha puesto al tanto de su actividad. Que no haya estado trabajando en un equipo no es positivo, veremos qué información nos dan los entrenamientos previos".

Finalmente, explicó que José María Giménez no está descartado. Aunque remarcó: "Tenemos que esperar el resultado del examen, que dé negativo, porque con un positivo de coronavirus no puede entrar al país y tampoco sería lógico traerlo".