¿Por qué no está Edinson Cavani en la lista de reservados para el inicio de las Eliminatorias?

Eran muchas las incógnitas que se podían tener para la lista de reservados de Uruguay de cara al inicio de las Eliminatorias rumbo a Catar 2022. Futbolistas lesionados y otros sin rodaje generaban dudas sobre su presencia. Tabárez las despejó este viernes.

Con algunas novedades y con ausencias importantes, el entrenador de la Celeste dio a conocer la nómina con 26 jugadores de exterior reservados, entre los cuales destaca la ausencia de Edinson Cavani.

El delantero, que actualmente se encuentra sin equipo, no está en la lista. Pero, precisamente que no tiene club es lo que lleva a que no sea necesario que Tabárez lo reserve para integrarlo luego en la convocatoria final para enfrentar a Chile y Ecuador.

El caso de Martín Campaña es distinto, ya que el arquero todavía no tiene la libertad de acción y por eso desde la AUF se le informó a Independiente que sería reservado.

Entre las novedades se encuentra Diego Rossi, quien integra una lista de reservados de la selección mayor por primera vez en su carrera. La ausencia de Fernando Muslera le dio ingreso a Rodrigo Muñoz y vuelven a aparecer entre jugadores como Damián Suárez, Mauro Arambarri y Nicolás de la Cruz, que habían sido las novedades en marzo.

El Complejo Celeste recibirá a los jugadores a partir del 5 de octubre, previo a lo que será el estreno en el Estadio Centenario frente a Chile el 10 del mismo mes.

#Eliminatorias #Qatar2022 🇶🇦



📋El Cuerpo Técnico de @Uruguay reservó a 2⃣6⃣ futbolistas del exterior para enfrentar a Chile y Ecuador.



Inicio de los entrenamientos:

🗓️5/10 - Complejo Celeste



🇺🇾🇨🇱 8/10 - 19:45h - Montevideo

🇪🇨🇺🇾 13/10 - 18h Uy - Quito



ℹ️https://t.co/kMFoCtYIyL pic.twitter.com/9295cikKm5 — Selección Uruguaya (@Uruguay) September 18, 2020

LA LISTA Los 26 reservados de Tabárez

Arqueros: Rodrigo Muñoz, Martín Silva y Martín Campaña.

Defensas: Diego Godín, Sebastián Coates, José María Giménez, Ronald Araújo, Martín Cáceres, Damián Suárez, Marcelo Saracchi, Matías Viña y Diego Laxalt.

Volantes: Mauro Arambarri, Lucas Torreira, Federico Valverde, Rodrigo Bentancur, Nahitan Nández, Nicolás de la Cruz, Brian Rodríguez y Giorgian de Arrascaeta.

Delanteros: Diego Rossi, Jonathan Rodríguez, Luis Suárez, Maximiliano Gómez, Cristhian Stuani y Darwin Nuñez.