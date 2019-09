La ausencia de Valenzuela, principal factor del mal momento de Peñarol

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Peñarol recién empezaba a masticar la pérdida de dos puntos luego de empatar 1-1 con Juventud en Las Piedras cuando su técnico, Diego López, tiró una frase fuerte: "No tuvimos respuesta física".

"Somos conscientes que pudimos hacer más", añadió "Memo" ante los periodistas. Entonces, se planteó la interrogante: ¿Es un problema físico el que tiene Peñarol o es futbolístico? Puede haber un poco de ambas cosas, pero también un tema sanitario.

La baja del profesor Alejandro Valenzuela fue quizás la más importante que sufrió Peñarol de cara al segundo semestre. El profesional primero se enfermó durante el Intermedio y allí comenzó el bajón aurinegro. Luego se terminó marchando porque se fue a trabajar a México con Gustavo Matosas.

Además de sus reconocidísimas virtudes como preparador físico, Valenzuela era el gran motivador que tenía Peñarol. Vivía trabajando el espíritu, la cabeza de los futbolistas, ya sea hablándole a los más jóvenes o bien manejando con mucha calidad y sapiencia a los más veteranos, transformándolos en la clave del equipo bicampeón uruguayo.

Esto no quiere decir que se ponga en duda la capacidad de Francesco Bertini, el profesional italiano que hoy está al frente de la preparación física del plantel principal aurinegro, pero está claro que no tiene la misma llegada con el plantel por un tema de conocimiento, confianza que todavía debe ganarse y porque, entre otras cosas, está la barrera idiomática y cultural.

El profe Valenzuela se sentaba al lado de un jugador al que debía trabajarle el estado psicológico más que el físico, se tomaba unos mates con él, le recordaba lo importante que había sido en algún momento, le recordaba situaciones vividas juntos, sus sacrificios para llegar hasta donde estaba en ese momento, le ponía ejemplos de compañeros que habían atravesado por situaciones similares, le hacía un par de bromas de esas inteligentes que el profe sabe hacer tan bien, le contaba alguna de sus jugosas anécdotas y cuando salían a entrenar el espíritu del futbolista ya era otro y luego se advertía el fin de semana.

Todo esto es imposible que Bertini lo haga hoy y es bien sabido que en todo plantel el que el integrante del cuerpo técnico que tiene una relación más cercana —por razones obvias, ya que no es quien toma la decisión si un futbolista va a jugar o no— con los jugadores es el preparador físico y esa pata hoy es la más floja de Peñarol.

Luego de la marcha de Valenzuela se escuchó decir a más de un integrante del plantel (incluidos el técnico López, el capitán Cristian Rodríguez y Walter Gargano) que cuando a Peñarol le hacen un gol le cuesta recuperarse del golpe psicológico y muchas veces se queda sin respuesta. Como dicen los abogados: "A confesión de parte, relevo de prueba".

capitán Las ausencias del "Cebolla" Rodríguez

El que más ha sufrido con la marcha de Valenzuela parece ser el capitán Cristian Rodríguez. Ha caído en un bucle de lesiones del que no puede salir, algo muy similar a lo que le ocurrió en Independiente, donde jugaba poco. ¿Se siente cómodo el "Cebolla" en Peñarol? Esta pregunta surge de una respuesta que le dio a este periodista en una entrevista realizada en el marco del ciclo Encuentros de El País (aparece en el minuto 12.20), en donde dijo lo siguiente sobre su seguidilla de lesiones en el club argentino: "No entendía lo que pasaba, porque hacia las cosas bien para no lesionarme y volvía a hacerlo. Todo tiene un por qué y lo aprendí: yo creo que la cabeza es todo y si no estás cómodo en el lugar que estás, todo va para atrás. Y en Independiente no estaba cómodo". ¿Se hace necesario volver a citar la frase de los abogados?

Un informe publicado por Ovación el sábado cuando se conoció que el "Cebolla" Rodríguez no estaba en la convocatoria para enfrentar a Juventud, reveló que de los últimos 12 partidos disputados por Peñarol, el capitán jugó menos de dos y medio. Y su ausencia ha repercutido directamente en el rendimiento de Peñarol, porque estuvo sano y en buena condición física durante 2018 y el club se coronó campeón; estuvo en plenitud en el Apertura y el mirasol lo ganó; faltó durante casi todo el Intermedio y fue allí que Peñarol perdió la ventaja que tenía en la Anual.