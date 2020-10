Piqué: "Había muchos vicios adquiridos que requerían cambios profundos"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Gerard Piqué rompió su silencio, defendió la decisión de realizar cambios en el Barcelona porque tras la derrota ante el Bayern Múnich se tocó fondo, pero fue muy crítico con el presidente Josep Maria Bartomeu, y defendió a Lionel Messi. "Leo se lo merece todo. El estadio nuevo debe llevar su nombre y luego el del patrocinador. Debemos preservar nuestras figuras, no desprestigiarlas", comentó.

En la entrevista concedida a La Vanguardia, el defensa catalán admitió que el club tomó decisiones para cambiar las cosas porque “había muchos vicios adquiridos que requerían cambios profundos. Es cierto que se han hecho algunos y que quizás no se han de llevar a cabo todos de golpe, pero se tiene que notar que se hacen las cosas de otra manera”.

Piqué opinó que “tocamos el cielo con el triplete del 2015 y a partir de ahí el club fue cayendo en lugar de crecer y esa tendencia es inapelable. Tocamos fondo con el 2-8 y teníamos que hacer un reset todos para ver qué era lo mejor para el club. Desde la humildad, remando y teniendo claro que nadie es imprescindible”.

El defensa consideró que fue incoherente que se destituyera a Ernesto Valverde a mitad de temporada, “tras ganar dos Ligas y siendo líderes”, y al hablar del presidente Josep Maria Bartomeu, explicó: “Yo no quiero llevarme mal con nadie pero ha habido veces…”. Y detalló: “El tema de las redes sociales. Yo, como jugador del Barça, veo que mi club se ha gastado dinero, dinero que ahora nos están pidiendo, para criticar, ya no solo a personas externas con una relación histórica con el club, sino a jugadores en activo, y eso es una barbaridad… Le pedí explicaciones y lo que me dijo es ‘Gerard, yo no lo sabía’. Y me lo creí. Pero después ves que, en acciones futuras, la persona encargada de contratar esos servicios todavía está trabajando en el club. Y eso me duele mucho. Lo digo aquí porque se lo dije antes personalmente al presidente. ¿Y qué quiere que le diga? ¿Es doloroso? Sí. ¿Puedo hacer algo más? Pues no. Mi relación con el presidente puede ser cordial, pero hay cosas que quedan”.

Al hablar de Lionel Messi y su posible salida, respondió: “No tuve mucho trato con él esos días porque creí que era una decisión muy personal. Recuerdo uno en el que le dije: ‘Leo, es un año, y luego viene gente nueva…’. Leo se había ganado sobradamente tomar una decisión y sí él consideraba que debía irse… yo como presidente hubiese actuado diferente. Un jugador que durante 16 años te ha dado tanto… Estás obligado a llegar a un acuerdo con él. No puede ser tan evidente que las dos partes estén tan distanciadas”.

Respecto al burofax que mandó Messi, Piqué explicó: “Yo me pregunto: ¿cómo puede ser que el mejor jugador de la historia, que hemos tenido la santa suerte de disfrutar, se levante un día y envíe un burofax porque siente que no le están escuchando? Todo es demasiado chocante. ¿Qué está pasando? Leo se lo merece todo. El estadio nuevo debe llevar su nombre y luego el del patrocinador. Debemos preservar nuestras figuras, no desprestigiarlas. Me pone de los nervios. Me sorprende que gente como Pep, Puyol, Xavi o Valdés no estén en el club. Algo no se está haciendo bien”.