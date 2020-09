Messi y su apoyo a Suárez: "Me dolieron muchas cosas y fue mi forma de expresarlo"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Lionel Messi volvió a reiterar que la partida de su amigo Luis Suárez al Atlético de Madrid no gustó nada, especialmente por la forma en la que se produjo. Después de aquel primer duro mensaje al club, ahora señaló: "Habrá quien piense que debí callar o dejarlo pasar, pero me dolieron muchas cosas en las últimas semanas y fue mi forma de expresarlo. Solo dije lo que sentía en algunos momentos que fueron duros para mí”.

En la entrevista con el diario Sport, asumió sus errores, pero precisó que "si existieron fueron sólo para hacer un mejor y más fuerte al FC Barcelona".

Peñarol no depende de sí mismo tras el empate entre Paranaense y Wilstermann By Pablo Cupese MIRA TAMBIÉN Peñarol no depende de sí mismo tras el empate entre Paranaense y Wilstermann

Además, ratificó su enorme compromiso con la institución. "Ahora debemos concentrarnos en hacerlo lo mejor posible. Si en algún momento algún socio se molestó con lo dije o hice que no tenga duda que fue pensando en lo mejor para el club".

Al respecto subrayó que el final de la pasada temporada le generó un estado de frustración superior a lo que podía aguantar. Perder una liga cuando se lideraba y ser humillado ante los ojos de toda Europa: “Quien me conoce sabe que no soy capaz de jugar a otra cosa que no sea siempre para ir a ganar y para darlo todo en la cancha. Fue así durante toda mi carrera y eso no va a cambiar. Hoy día mi compromiso con esta camiseta y este escudo es total, sigue intacto”.

Al hablar sobre la marcha de Luis Suárez al Atlético de Madrid y al comentario que realizó entonces en 'Instagram' cuando se confirmó la marcha: "Te merecías que te despidan como lo que sos: uno de los jugadores más importantes de la historia del club, consiguiendo cosas importantes tanto en lo grupal como individualmente. Y no que te echen como lo hicieron. Pero la verdad que a esta altura ya no me sorprende nada". Dijo:

"Habrá quien piense que debí callar o dejarlo pasar, pero me dolieron muchas cosas en las últimas semanas y fue mi forma de expresarlo".



El diez barcelonista ahora quiere paz."Luego de tantas desavenencias, me gustaría poner un punto y final. Debemos unirnos todos los barcelonistas y asumir que lo mejor está por venir", añadió.