Nacional ante el desafío más grande del año: atacar y ganarle a River Plate por dos goles

El marcador adverso en el partido de ida (2-0), el mejor juego millonario, la historia ganadora del Marcelo Gallardo, la fidelidad a un estilo que viene marcando una época a nivel continental, entregan a River Plate el papel de favorito en la noche que se abrochará el pasaje a las semifinales de la Copa Libertadores en el Gran Parque Central. Por eso, a Nacional le espera un gran reto, el que deberá afrontar con el alma, pero también con otra determinación a la hora de buscar el arco de enfrente.

¿Cuándo juega Nacional? El partido contra River Plate es este jueves a las 21:30 horas y se puede ver por ESPN2.

No queda otra que encontrar un fútbol más profundo. Urge ser más ofensivo. Si le toca irse del campeonato de clubes más importantes del continente, lo que no puede ocurrir es que Franco Armani se vaya de Montevideo sin haber sufrido los embates tricolores.

A lo mejor, que reine la sensación de que ya está el pescado vendido, no importa si por aceptación lógica de que existe una diferencia de poderío deportivo, termina colaborando para que impere el sacudón emocional que derrumbe los presagios. Pero el mayor desafío no está por el lado del “hay que meter”, sino por el estilo que entregue un empuje futbolístico. Es real que deberá protegerse, mantener las líneas ordenadas y no tener distracciones, pero si no aparece una presión más agresiva arriba, si no se procura llevar más gente al ataque, serán muy pocas las oportunidades que se gozarán para alcanzar lo que se precisa: descontar los dos goles con los que el equipo de Marcelo Gallardo llega esta noche a la revancha contra el conjunto de Jorge Giordano.

datos Los probables equipos Estadio: Gran Parque Central

Hora: 21.30

TV: ESPN 2



Árbitro: Roberto Tobar

Asistentes: Christian Schiemann y Claudio Ríos



NACIONAL

Rochet

Laborda, Orihuela y Oliveros

Trezza, Neves, Martínez y Cougo

S. Rodríguez

Bergessio y Castro

DT: Jorge Giordano



RIVER PLATE

Armani

Montiel, Rojas, Díaz y Angileri

Carrascal, Zuculini, Ponzio y De la Cruz

Santos Borré y Suárez

DT: Marcelo Gallardo



A nadie escapa que el Bolso tendrá de oponente a un conjunto que disfruta de un funcionamiento aceitado, trabajado desde hace años y que entre otras cosas consigue sostenerse por más variaciones que se produzcan en su filas. Sus jugadores son hábiles, rápidos, inteligentes para darle movilidad al juego con los desplazamientos que siempre terminan concediendo una opción clara de pase. El que no tiene la pelota juega tanto como el que la tiene, porque se mueve para recibirla.

Gracias a eso es que River tiene un fútbol muy intenso en la búsqueda del arco adversario. Contrarrestarlo no es sencillo. No es suficiente con replegarse, porque si la pelota no se sostiene, se sufre un hostigamiento constante.

Una cosa es observarlo desde afuera y otra muy diferente teniéndolos de adversarios en la cancha. Se supone que Nacional aprendió la lección. Que comprobó, también, que tanto juego de ataque hace que River deje espacios atrás. Pero lo que debe hacerse es no quedar tan lejos del arco de Armani, porque en ese caso poco peso tendrá una recuperación si hay que recorrer una larga distancia hacia el área y contra gente que también se muestra veloz en los retrocesos defensivos.

De ahí que tenga que aparecer la audacia. El posicionamiento en la cancha de otra manera. Más gente de ataque o más hombres dispuestos a tratar de robar el protagonismo del juego.

Jugarse los boletos al mero control del fútbol de River será como quedar exclusivamente expuesto al merodeo que el visitante estará haciendo de forma constante sobre el área de Sergio Rochet.

la recompensa El camino lleno de premios Avanzar a la semifinales de la Copa Libertadores le permitirá a Nacional o a River, el equipo que lo consiga hoy en el Gran Parque Central, recibir un premio de dos millones de dólares de la Conmebol. Esa cifra se incrementó en unos 250 mil dólares con relación a la temporada anterior. Para el conjunto uruguayo, además, puede traer aparejado también una nueva cotización para sus futbolistas. Es un hecho que un triunfo ante el gran favorito copero fomentará un mayor foco de atención en los jóvenes valores que hoy se insinúan podrían tener un cambio de filas en la próxima ventana de transferencias. Ser uno de los cuatro mejores de la Copa paga muy bien.

La decisión tiene que ser otra. Pararse más arriba. Tratar de provocar el error o de robar el balón para quedar en posiciones ofensivas con mejor número de jugadores. Y tener una respuesta colectiva solidaria que impida que una mala decisión o una defectuosa entrega le conceda a River toda la chance de sacar partido de la velocidad de sus extremos o laterales.

En el Libertadores de América, como en los dos partidos anteriores ante Independiente del Valle, no hubo jugadas para que Gonzalo Bergessio pudiese definirlas. Si eso se repite será el fiel reflejo de que no se fabricaron las acciones ofensivas.

Además de elegir una estrategia diferente es notorio que a la cancha tendrán que ingresar futbolistas con mejores capacidades individuales en la construcción del ataque. El “Chory” es, por ejemplo, un futbolista que puede ayudar a perfilar mejor un equipo que precisa meter dos goles. Porque, no queda otra. Es la hora o la noche de atacar.

El partido desde la raya de cal Lo dijeron los técnicos De un lado Jorge Giordano. Del otro Marcelo Gallardo. En dos orillas. Pero con reflexiones que anticipan una nueva batalla táctica y de enorme esfuerzo. “Hay que ser muy equilibrados. Tratar de ir haciendo el partido como queremos nosotros, tenemos que tratar de convertir un gol lo antes posible, pero no dejarse llevar, porque no tener un equilibrio puede ser algo que paguemos muy caro. Vamos a plantear otra estrategia. Tenemos que tener más profundidad”, dijo el DT del conjunto tricolor. “Tenemos que estar preparado para todo. Tenemos dos goles de ventaja, el local tiene que salir a buscar el resultado, tratar de hacer goles para meterse en la serie. Tenemos que ser inteligentes, tener energía para jugar el partido. Cuando nos lleven a un terreno incómodo hay que estar predispuestos a jugarlo. Intentaremos cerrar una serie que no va a ser fácil”, dijo el DT del equipo millonario.