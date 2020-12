Giordano: “Es mucho más importante lo que planea el club que quién sea el entrenador”

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

En la tarde de este martes Jorge Gordano, entrenador de Nacional habló en conferencia de prensa de manera virtual, ya que la delegación tricolor está en la burbuja sanitaria a la espera del duelo con River Plate del próximo jueves, por el partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores, después del 0-2 registrado en Avellaneda.

En primera instancia, el DT se refirió a las conclusiones del clásico: “Yo creo que fue un partido parejo. En el análisis, después de verlo de vuelta, creo que estuvimos un poco mejor que el adversario. Perdimos el partido por algunos detalles que debemos corregir obviamente y que la responsabilidad del juego pasa por mí. Hemos hecho una evaluación y tenemos que corregir algunos aspectos”.

Sobre la jugada del segundo gol en el clásico contra Peñarol (saque rápido de Bergessio, pase largo de Neves a Castro, desborde y gol de Santi Rodríguez a los 10 segundos del complemento), el floridense dijo que “hay un mapa de acciones que nosotros entrenamos, algunas cosas se producen o no, pero que se produzca algo es mérito de los futbolistas y de la gran cualidad que tienen”.

Giordano reconoció que para el partido de este jueves no tendrá a la orden a Corujo. “Guzmán no ha podido recuperarse a pesar de todo el sacrificio y el esfuerzo que ha hecho él. Después descartados… Tenemos que ver lo de Trasante, pero yo no descartaría a nadie, porque hay un gran compromiso de jugar el partido y eso es muy importante para nosotros”.

Respecto a la estrategia contra los “Millonarios”, Giordano afirmó que “hay que ser muy equilibrado, tratar de hacer un partido como queremos nosotros, tenemos que tratar de hacer un gol lo antes posible, pero sí hay que mantener un equilibrio y no dejarse llevar porque no tener un equilibrio puede ser algo que lo pagamos muy caro”. Agregó que “tenemos que tener más profundidad”.

No faltó la pregunta en referencia a su posible continuidad como DT de los albos hasta el final de la temporada: “Agradezco la pregunta porque hay una aureola con eso y no es el tema importante en Nacional. Nosotros hemos sido claros desde el inicio, el club está en un proceso de evaluaciones de entrenadores y desde la secretaría técnica hicimos sostener el equipo por el Torneo Intermedio, no hay una ansiedad porque alguien sea o no sea el entrenador, se está desvirtuando. El club va a tomar decisiones. Es mucho más importante lo que planea el club que quién sea el entrenador. No depende de mí, no estoy pensando en eso, estamos pensando en que Nacional haga lo mejor posible”.

Sobre eventuales cambios en el equipo, Giordano indicó que “la primera sensación es que enfrentamos a un gran equipo, hay cosas que me quedaron más claras enfrentándolo, vamos a planear otra estrategia, en el desarrollo de estos días lo iremos armando y veremos qué podemos hacer”.