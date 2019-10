José Decurnex: "Las obras del Parque Central se van a reiniciar" 

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

José Decurnex, presidente de Nacional, aseguró que las obras del Parque Central se van a reiniciar y dejó en claro que es altamente probable que la próxima semana ya exista una fecha determinada. El titular de los tricolores ratificó la puesta en marcha también de la obra del club social y anunció que se viene una campaña de socios vitalicios que colaborará para tener ingresos frescos para las tareas que se llevarán adelante en el escenario deportivo de los tricolores.

En diálogo con Tirando Paredes (1010 AM), Decurnex admitió que los resultados deportivos que se están logrando están entregando el clima que se buscaba desde el comienzo del año, pero dijo que todo se está viviendo con absoluta calma porque "Nacional no ha ganado nada".

Decurnex reconoció que este es “un momento con cierta calma en algunos aspectos, sobre todo en el deportivo, y es algo que realmente estábamos buscando y esperando desde hace varios meses, después de un mal arranque en el año, pero también por otro lado muchos temas arriba de la mesa que tenemos que seguir trabajando para cumplir con lo que nos comprometimos con los socios".

En ese sentido profundizó: "Hay muchos aspectos del club que son importantes y medulares como es el tema del Parque Central y aspectos económicos, como la reiniciación de las obras, el proyecto que traemos del club social, lo que estamos proyectando en Los Céspedes. Lo que sí es claro es que cuando la actividad deportiva se encamina, como es en este caso, te da tranquilidad para poder enfocarte en los otros temas".

Justamente, sobre eso, Decurnex transmitió un mensaje positivo para los socios, palquistas e hinchas de Nacional. “Las obras se van a reiniciar. Estamos trabajando para tener, muy seguramente la semana que viene, una fecha determinada. Ayer (lunes) tuvimos una reunión muy extensa con los directivos revisando los distintos presupuestos que tenemos, revisando también cuáles son los compromisos ingresos que tenemos, que son básicamente renovaciones de palcos, estamos trabajando también en una campaña de socios vitalicios, creemos que va a ser un aporte importante para reiniciar las obras. Y lo que sí está claro es que hay que aprender de lo que ocurrió en el pasado. Ayer estuvimos revisando el primer informe de una auditoría operativa que comenzó hace varios meses y hay un tema muy claro es que Nacional no va a reiniciar las obras si no tiene en caja el compromiso del dinero necesario para terminar la etapa que decidamos hacer. En la directiva del próximo lunes, prácticamente con toda información arriba de la mesa, seguramente tomemos una decisión. Si no es el lunes será el martes o el miércoles”.

Al referirse al nivel deportivo, el titular de los tricolores subrayó que “el trabajo que se comenzó a dar desde la llegada de Álvaro (Gutiérrez) y su cuerpo técnico está dando sus frutos, pero Nacional no ha ganado nada y mantenemos la misma calma de hace unos meses. El objetivo principal es lograr lo que tanto ansiamos es ganar el Clausura, terminar primeros en la Anual y ganar el Uruguayo”.