El clásico del Clausura en el Gran Parque Central ya es casi una utopía

Aunque de forma oficial no está confirmado, es prácticamente un hecho: el clásico del Torneo Clausura entre Nacional y Peñarol, en el que los tricolores son locales, se disputará en el Estadio Centenario y no en el Gran Parque Central, como se había hablado teniendo en cuenta, además, que en el Apertura los aurinegros recibieron a los tricolores por primera vez en el Campeón del Siglo.



Más allá de que las obras no se retomaron todavía en el escenario, la idea de Nacional es hacerlo en las próximas semanas. Para ello, se están ultimando detalles.

El clásico del Clausura se jugará el 17 de noviembre y para esa fecha ya se estaría en obras. Por lo que Nacional priorizará seguir con los arreglos y no pararlo para jugar el clásico. Además, sería una complicación teniendo en cuenta las exigencias de la Comisión de Seguridad para este partido que será de alto riesgo, en virtud de que es poco probable que se juegue un encuentro de esta envergadura con el estadio en refacción.



¿Qué falta para que se retomen las obras? La respuesta de los palquistas de la tribuna José María Delgado. Esos hinchas han sido los más afectados, porque todavía no tienen el lugar que compraron en el GPC. Y también son los primeros en querer que las obras se retomen. Desde hace varias semanas Nacional está hablando con esos fanáticos, a quienes se les planteó la idea de renovar el palco por diez años pero al precio de cinco. Si la mayoría de los palquistas acepta, Nacional tendrá un monto de dinero para recomenzar las obras, sumado a otras medidas económicas que se van a implementar para costear la finalización de las obras.

Se están llevando adelante reuniones permanentes con los palquistas, que se han mostrado receptivos a las propuestas que Nacional les presentó. En caso de que un número considerable responda afirmativamente, ya se podrá avanzar en el inicio de las obras.



Eso sí, pese a que el clásico no se jugará en el GPC, el resto de los partidos en los que Nacional será local (son siete) sí los disputará en su escenario.



Ayer el presidente José Decurnex dijo en el programa Último al Arco que “en breve vamos a anunciar que retomaremos las obras” y que las mismas durarán de 10 a 12 meses.