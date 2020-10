Jorge Giordano: "Nacional es muy grande y el compromiso tiene que ser de todos"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La final perdida ante Rentistas y la salida de Gustavo Munúa convulsionó el mundo Nacional. De todas maneras, el Campeonato Uruguayo no da descanso y este fin de semana los tricolores deberán afrontar la primera fecha del Intermedio y lo harán con caras nuevas y un nuevo entrenador: Jorge Giordano.

Quien continúa desempeñando su tarea de Secretario Técnico dentro de la institución tricolor, también asumió de forma interina la dirección técnica del plantel principal y previo a su estreno brindó sus primeras palabras.

En diálogo con NacionalTV, Giordano hizo hincapié en que "hay que destacar lo que hizo Gustavo (Munúa). El fútbol tiene estas cosas y a nadie sorprende, no hay que hacer tanto misterio. Dejó al equipo en posiciones inmejorables y con una buena carga de trabajo y desde ahí hay que salir".

"Es muy importante estar en Nacional y precisamos la ayuda de todas las áreas y una de ellas es la de los jugadores. Les voy a pedir compromiso, voluntad, concentración y, es fuerte lo que voy a decir, pero es secundario si juegan bien o mal. Nacional es muy grande y el compromiso tiene que ser de todos", agregó Giordano.

El entrenador trabajará junto a Juan Carlos "Cacho" Blanco, como asistente técnico, y Esteban Gesto como preparador físico y la elección no fue al azar. "Me he vinculado con estas personas porque tienen una gloria en el club, han vivido esto muchas veces pero a su vez están muy actualizados con lo que pasa día a día", aseguró.

En relación a su continuidad como Secretario Técnico admitió: "La primera condición era, aunque sucediera lo que tuviera que suceder, yo iba a mantenerme en el club y eso me llenó de orgullo porque se está valorando a todo un equipo de gente. Vamos a permanecer por más tiempo en el club y va a seguir funcionando la Secretaría Técnica de la misma manera".