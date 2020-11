Femenino: Fénix y Liverpool se clasificaron a la segunda fase y solo queda un cupo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El pasado fin de semana se disputó la penúltima fecha del Campeonato Uruguayo de Primera División de Fútbol Femenino y se conocieron dos equipos más que ya tienen su cupo asegurado a la segunda fase de la competencia.

Fénix y Liverpool, que sumaron puntos importantes, fueron quienes se adjudicaron dos de los tres lugares que quedaban por definirse luego de que Nacional y Peñarol lo hayan logrado hace algunas semanas.

Las chicas albivioletas se metieron en la segunda fase tras igualar 2-2 ante Peñarol en el juego que se disputó en el Estadio Martínez Monegal. Las dirigidas por Hugo García marcaron por intermedio de un doblete de Paola Pintado, mientras que las aurinegras lo hicieron gracias a los tantos de Jemina Rolfo y Sasha Larrea.

Por su parte, Liverpool fue la otra institución que logró la clasificación a la segunda fase luego de vencer por 7-0 a Rentistas San José en el Estadio Charrúa. Un hat-trick de Karol Bermúdez y los tantos de Deyna Morales, Josefina Villa, Martina Duque y Lucía Pérez.

De esta manera el plantel negriazul, al que le habían quitado tres puntos en el duelo ante Progreso, pelearán ahora por el torneo entre los cinco mejores equipos del certamen.

Quien aprovechó los resultados de los demás equipos, y el propio por supuesto, fue Nacional que goleó 15-0 a Progreso y no solo sumó una nueva victoria, también quedó como único líder de la competencia.

En la goleada, en Los Céspedes, la gran figura fue Juliana Castro quien anotó seis goles. Luciana Perera y Luciana Gómez marcaron un hat-trick cada una, mientras que los goles restantes fueron de Sofía Ferrada, con un doblete, y Maia Fernández.

En los dos duelos restantes de la fecha se midieron Danubio ante River Plate y Atenas de San Carlos ante Defensor Sporting. Los resultados establecieron que las franjeadas vencieran 3-0 y que las violetas hicieran lo propio por 5-2.

Precisamente entre los dos equipos ganadores y Atenas de San Carlos se definirá el último equipo en ingresar a la segunda fase entre los cinco mejores de la competencia.

próxima fecha Así se juega la última

- Danubio vs. Peñarol

- Rentistas SJ vs. Fénix

- Defensor Sporting vs. Progreso

- River Plate vs. Atenas de San Carlos

- Nacional vs. Liverpool

posiciones Así está la tabla

1- Nacional (22 puntos)

2- Peñarol (20 puntos)

3- Fénix (15 puntos)

4- Liverpool (14 puntos)

5- Danubio (11 puntos)

6- Defensor Sporting (10 puntos)

7- Atenas de San Carlos (9 puntos)

8- River Plate (5 puntos)

9- Rentistas SJ (4 puntos)

10- Progreso (3 puntos)



Clasificados para la segunda fase*