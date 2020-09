Olivera y Lateulade fabricaron un triunfo histórico para Defensor Sporting

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

"Los grupos son los que sacan adelante los resultados y los campeonatos”. La frase es de Fabiana Manzolillo, entrenadora del plantel principal de fútbol femenino de Defensor Sporting.

Pese a ese detalle, hay dos nombres que destacaron durante la semana y son los de Carla Olivera y Sofía Lateulade quienes fueron las creadoras del primer triunfo en la historia del equipo violeta en Primera División 2-1 ante River Plate.

“El momento del gol fue una alegría enorme, convertir un gol con la camiseta del cuadro que mi madre es hincha y poder dedicárselo mientras me acompaña como lo ha hecho siempre, para mi es lo mas lindo”, le confesó Olivera a Ovación.

La mediocampista ofensiva de 23 años, que llegó este año a Defensor Sporting, anotó el primer gol del juego y fue un tanto de gran factura.

Carla Olivera, futbolista del plantel femenino de Defensor Sporting. Foto: Estefanía Leal.

Sofía Lateulade vivía el partido con muchos nervios. Es que le tocó ir al banco de suplentes y saltó al campo a los 60’ aunque “tenía la sensación de que lo podíamos ganar, entré bien concentrada”.

A los 80’, fue precisamente la atacante de 22 años que este año terminó la tecnicatura en recreación, quien marcó el 2-1 final y que valió un triunfo histórico.

Sofía Lateulade, futbolista del plantel femenino de Defensor Sporting. Foto: Estefanía Leal.

“Este resultado nos sirve para afianzarnos y sumar experiencia en esta nueva divisional. Como grupo nos fuimos muy contentas por el resultado, sobre todo por lo que significa para el club la primera victoria en la A”, agregó Olivera.

La que no terminó tan contenta fue la entrenadora Manzolillo ya que expresó: “No me fui conforme, me fui preocupada. En los papeles la idea era jugar a otra cosa, pero con los tres puntos en casa se puede trabajar de otra manera en la semana”.

"El plantel de Defensor es un plantel responsable, solidario, aguerrido cuando tiene que serlo, pero también hay jugadoras con muy buena técnica. Es un equipo que acata y que obedece a los lineamientos del cuerpo técnico y eso es fundamental", agregó Manzolillo.

Fabiana Manzolillo, entrenadora del plantel femenino de Defensor Sporting. Foto: Estefanía Leal.

El proyecto de Defensor Sporting tuvo su estreno en 2019 con Ana Gómez como coordinadora y en su primer año fue campeón de la Segunda División y logró el ascenso a la máxima categoría.

“La base de este proyecto fue pensado para Defensor por la filosofía que tiene de formar jugadores, de ser un club social y familiar y muy profesional en todo lo que hace”, expresó Gómez.

“La idea no era aplicar nada nuevo, pero sí hacer lo que se hace con juveniles y con el plantel principal masculino en el plantel principal femenino”, contó y agregó: “Respecto al año pasado se cambió la forma de trabajo ya que entrenábamos tres veces por semana y hoy lo hacemos todos los días. Ser profesionales es el objetivo y no desde el punto de vista de que las jugadoras cobren un sueldo, sino ser profesionales al detalle de todo lo que hacemos cada uno en su rol”, manifestó.

"Nos proponemos dejar a Defensor Sporting en lo más alto que se pueda y entrar entre las cinco primeras posiciones". Ana Gómez Coordinadora del proyecto de fútbol femenino de Defensor Sporting.

Entrenamiento del plantel principal femenino de Defensor Sporting. Foto: Estefanía Leal.

El Complejo Arsuaga es el que recibe al plantel femenino de forma diaria, aunque por la falta de luz tienen que entrenar, por ahora, en cancha de 7 salvo algunos días donde se alquila una cancha de 11.

El objetivo, que fue asumido por todas las partes, está en terminar dentro de los cinco primeros planteles teniendo en cuenta que luego de jugar todos contra todos esos cinco se medirán por el título y la clasificación a la Copa Libertadores, mientras que los otros cinco disputarán la permanencia.

Con Gómez como base, la estrategia de Manzolillo y el olfato goleador de Olivera y Lateulade, Defensor Sporting hizo historia y se apronta para jugar mañana ante Peñarol.



CAMPEONATO URUGUAYO Así se juega la fecha 3:

DOMINGO 20 DE SEPTIEMBRE:

- Peñarol vs. Defensor Sporting (10:00) - Estadio Charrúa

- Danubio vs. Atenas (13:30) - Complejo Ingeniero Del Campo

- Fénix vs. Liverpool (14:00) - Estadio Martínez Monegal

- Rentistas SJ vs. Progreso (14:00) - Complejo Rentistas

- River Plate vs. Nacional (15:00) - Complejo de River Plate

posiciones Así está la tabla:

1- Liverpool / 6 puntos (+7)

2- Nacional / 4 puntos (+6)

3- Peñarol / 4 puntos (+3)

4- Fénix / 4 puntos (+2)

5- Atenas / 3 puntos (+5)

6- Defensor Sporting / 3 puntos (-1)

7- Danubio / 3 puntos (-1)

8- River Plate / 1 punto (-1)

9- Rentistas / 0 puntos (-4)

10- Progreso / 0 puntos (-16)