Fútbol femenino: Liverpool es líder en la Primera, pero su base está en las formativas

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Tres fechas se llevan disputadas del Campeonato Uruguayo de Primera División y Liverpool es uno de los líderes junto a Nacional y Peñarol.

El trabajo que hoy realiza la entrenadora Graciela Rebollo tiene a las negriazules en lo más alto, pero esto no solo se debe al buen rendimiento en 2020, sino que hay un trabajo que lleva años.

Javier Saavedra, junto a Rebollo, son desde 2016 los coordinadores de un proyecto juvenil que fue creciendo y que hoy acumula mucho destaque a nivel local y también internacional.

El plantel Sub 14 de Liverpool tras el triunfo del pasado fin de semana ante Rentistas SJ. Foto: Prensa Liverpool.

“Comenzamos con una Sub 15 y una Sub 18. Al siguiente año sumamos las categorías infantiles que fueron la Sub 13 y la Sub 11 y al siguiente año sumamos la Primera División y ahí conformamos todo lo que se puede competir a nivel de infantil, juvenil y Primera”, expresó Saavedra a Ovación.

Las categorías fueron mutando y hoy Liverpool cuenta con participación de AUFI en Sub 12 y Sub 14 y de AUF en Sub 16, Sub 19 y Primera División.

“En el caso de Sub 16, dirigida por Cecilia Santo, y Sub 19, por Sarita Figueras, la idea es mantener lo que es el semillero. Esas chicas que vienen desde muy chiquitas y está dando frutos con una Sub 19 competitiva y una Sub 16 campeona por cuarto año consecutivo. El año pasado salieron campeonas ambas categorías. Y algo parecido se busca hacer con Sub 12 y Sub 14 para mantener la formación, el competir, el campeonar y seguir sumando experiencias”.

Ángela Gómez tiene 18 años y desde los 13 juega en Liverpool. Foto: Prensa Liverpool.

Al igual que hoy sucede en la mayoría de los equipos, profesionalizar el fútbol femenino es uno de los objetivos, pero hacerlo “primero en lo interno del proyecto y no va solo en pagar un viático, que también es importante. Va en tener cuerpos técnicos profesionales, un médico, un psicólogo o un entrenador de arqueras”.

De hecho, si de profesionalizar se habla, Liverpool cuenta desde esta semana con la posibilidad de que varias categorías femeninas entrenen en el complejo de La República de Liverpool con un traslado que sale desde Belvedere y que regresa al escenario negriazul.

En relación al momento que hoy vive Liverpool en Primera División, Saavedra comentó: “Como en todos los años, lo vivimos con mucha alegría, pero con mucha humildad. Liverpool se destaca por no ser un cuadro que se proyecte más de lo que puede dar. Vamos paso a paso y con humildad. El resultado lo vamos logrando y es reflejo del comportamiento que nosotros tratamos de inculcar”.

Parte de ese plantel de Primera División lleva varios años en este proyecto negriazul y dos de ellas son Ángela Gómez y Solciré Pazos.

Solciré Pazos tiene 17 años, pasó por la Sub 16 y hoy juega en Primera. Foto: Prensa Liverpool.

“Arranqué a jugar a los cinco años en Libertad Washington y desde los 13 que estoy en Liverpool. Pasé por Sub 16 y Sub 19 y desde el año pasado que estoy en Primera”, contó Gómez, quien tiene 18 años y que puede jugar de lateral o de puntera.

Pazos, que comenzó a los cuatro años en el Ituzaingó, es otro los ejemplos de este proyecto negriazul: “Tengo 17 años y hace cuatro que estoy en el club. Desde este año estoy más fija en Primera después de jugar en Sub 16”.

“El buen momento que vivimos es por el esfuerzo que venimos llevando entre todas. Somos un grupo joven, pero nos complementamos muy bien porque además nos conocemos bastante de este proceso”, agregó Pazos.

Con humildad y trabajo Liverpool lidera, pero también lo hace con el buen trabajo de formativas.



NIVEL INTERNACIONAL El destaque en América y a la espera de Disney Tras una primera participación donde le tocó volverse en la primera fase, la categoria Sub 16 de Liverpool tuvo revancha en 2020 en el torneo que organiza Conmebol con equipos de toda América en Paraguay. Los buenos resultados que se fueron cosechando en la competencia hicieron que las negriazules se ganaran un cupo en la gran final donde cayeron 2-1 ante el Inter de Porto Alegre. “Fue histórico para Uruguay y para la institución tener un vicecampeonato a nivel de Sudamérica que dio a su vez para una clasificación a una fase internacional en Disney”, contó Saavedra. Este torneo estaba previsto para julio de este año y por la pandemia aún no se realizó.