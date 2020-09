La duda de Mario Saralegui para el once: ¿experiencia o juventud?

Por el momento, experiencia. Por el contexto, juventud. Esa es la principal duda que tiene Mario Saralegui de cara al juego que Peñarol debe afrontar en Cochabamba ante Jorge Wilstermann, por Copa Libertadores, el próximo jueves (19:00).

Es que si bien no se tratan de los 3600 de La Paz, los casi 2600 metros de altura que hay en la ciudad donde los aurinegros se juegan buena parte de la clasificación a octavos de final, implica un análisis importante y una planificación más exhaustiva que la normal.

La necesidad de sumar puntos, hace que a los aurinegros no le siente mal la igualdad en Bolivia y eso habilitó la posibilidad de que juegue con cinco hombres en el fondo.

Es ahí, donde se puede instalar una de las dudas: ¿juega Enzo Martínez (22) o Gary Kagelmacher (31)? Debido a la chance de que Joaquín Piquerez no llegue en la mejor condición física a este juego ¿Saralegui apostará a la experiencia de Juan Acosta (26) o de Robert Herrera (31) o la juventud y el estreno como titular de Mathías Pintos (20)?.

En el mediocampo sucede algo similar, pero las dudas aquí parecen ser menos ya que el compañero de Jesús Trindade en zona defensiva sería el que haga estudiar alternativas al entrenador mirasol de cara a este choque.

Con el ex-Racing como un número puesto en esa zona de la cancha, Saralegui puede mandar como titular a la experiencia de Walter Gargano (36) o de Krisztián Vadócz (35). Difícil es que en esa posición juegue el también experiente Cristian Rodríguez (34) quien se perdió los últimos duelos por un golpe.

En materia de juventud, ese puesto puede ser ocupado por Mathías de los Santos (21) quien de hecho ha sido el futbolista utilizado por el artiguense cuando no contó con el “Mota”. Un escalón por debajo podría aparecer otro nombre entre los jóvenes como el de Agustín Álvarez Wallace (19) quien también logró su primera titularidad bajo el mando de Mario Saralegui.

Donde no parece haber dudas es en el ataque debido a que no solo tiene mucha juventud, también ha rendido muy bien en los últimos partidos.

La juventud de Facundo Pellistri (18), Facundo Torres (20) y Agustín Álvarez Martínez (19) se complementan muy bien con David Terans (26).

Con un promedio de 20 años en la ofensiva, serán ellos los encargados de buscar el tan ansiado gol que le dé algo de tranquilidad a Peñarol y que le permita ilusionarse también con una posible clasificación a los octavos de final cuando cierre la fase de grupos con dos juegos en casa.

el rival

Jorge Wilstermann sufrió dos bajas importantes

La derrota que sufrió Jorge Wilstermann ante Athletico Paranaense (2-3) no solo dejó un resultado negativo pensando en el grupo, también lo hizo en el plantel ya que ante Peñarol no podrá contar con dos futbolistas importantes.



Uno de ellos Serginho, el brasileño que lleva la “10” en la espalda y que lo demuestra en el campo porque es el eje del ataque del conjunto “Aviador”. Fue expulsado sobre el final del juego ante los norteños por doble amarilla y no estará ante los aurinegros. Jaime Arrascaita o Ramiro Ballivián son las alternativas para jugar por él.



La otra baja con la que contará el entrenador Cristian Díaz es la del lateral izquierdo Juan Pablo Aponte que por acumulación de tarjetas se perderá el encuentro del jueves.