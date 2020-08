David Terans le cumplió a Forlán y rompió dos rachas negativas de Peñarol

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

A medida que las horas pasaban y que la semana le daba paso al domingo, las posibilidades de que David Terans fuera titular en el ataque de Peñarol crecían a pasos agigantados.

La dupla Xisco-Britos ya no estaba tan segura como en el inicio de la semana y esto se debía a que el “Rey” empezaba a sumar puntos para jugar como segunda punta detrás del “9”.

La duda pasaba ahora por saber quién iba a salir y finalmente fue Xisco el que le dejó su lugar al surgido en Rentistas y que por ende salió como titular en el clásico del Torneo Apertura.

“El entrenador me dio la confianza durante la semana. Se habían hablado de otras opciones, pero me dio la confianza, lo que es importante para todo delantero”, expresó el propio David Terans en la conferencia de prensa posclásico.

Terans había mostrado buenos pasajes de fútbol en sus primeros juegos con la camiseta aurinegra y de hecho ante Defensor Sporting había sido de lo mejor del equipo de Diego Forlán, aunque en el debe todavía le quedaba el gol.

Ese tanto, que suelen decir que es el más difícil y es el que abre el arco, terminó llegando en el partido más importante que disputó el plantel mirasol desde que comenzó la temporada por el rival, por lo que significa y por el momento que vivía el partido donde Peñarol estaba abajo en el marcador y jugaba con un hombre menos.

El gol, que se le negaba desde febrero de 2019 cuando todavía jugaba en el Atlético Mineiro, le dio tranquilidad a Peñarol, un punto importante al plantel de Forlán y también le permitió cortar dos rachas negativas que acechaban al plantel aurinegro.

David Terans en el duelo clásico entre Nacional y Peñarol. Foto: Gerardo Pérez.

Los goles clásicos.

Pese a que fue el primero de Terans en Peñarol, el gol también fue clave en los choques clásicos para los aurinegros porque acumulaban una larga serie de juegos sin concretar tantos.

Desde el 3 de febrero de 2019, por la Supercopa Uruguaya, un jugador de Peñarol no marcaba a favor de los aurinegros. Cristian “Cebolla” Rodríguez lo había hecho en el 1-1 que derivó en el triunfo mirasol por penales ante Nacional.

Luego de ello, pasaron cinco partidos oficiales en los que los jugadores mirasoles no pudieron marcar y en eso hay que hacer hincapié porque en uno de esos juegos, el que se disputó en el Campeón del Siglo por el Torneo Apertura 2019, el partido terminó 1-1 pero el gol de Peñarol fue en contra de Guzmán Corujo.

A ese choque se le suma un empate sin goles y tres derrotas que fueron por 1-0, 2-0 y 3-0 para completar la racha negativa que en el Apertura 2020 pudo cortar el equipo de Diego Forlán. Cinco duelos clásicos en los que Peñarol no marcó hasta que Terans lo hizo el pasado domingo.

“Cuando veo que Gary (Kagelmacher) levanta la cabeza, traté de luchar con el defensa y le pude ganar. Cuando levanto la cabeza a (Luis) Mejía lo tengo arriba, atiné a tirársela por arriba y por suerte entró”, confesó el atacante.

De todas maneras, ese no fue el único detalle particular en el gol que marcó Terans.

David Terans en el duelo clásico entre Nacional y Peñarol. Foto: Gerardo Pérez.

Gol de delantero.

El gol, que llegó a falta de 10 minutos para el final del choque clásico, le puso fin también a otra racha negativa: la de los tantos de los atacantes.

Fueron 520 minutos sin que los delanteros de Peñarol marquen en un juego oficial.

Hasta el primer partido que disputó el equipo de Diego Forlán hay que viajar para encontrar el gol de uno de los atacantes y de hecho fue el primero.

A los 10 minutos del juego entre Peñarol y Cerro, en el Campeón del Siglo, Xisco Jiménez puso el 1-0 con el que los aurinegros se pusieron en ventaja y ese fue el primero y el último hasta que Terans anotó en el clásico.

Luego vino un gol de Jesús Trindade, uno de Rodrigo Abascal, otro del “Cebolla” Cristian Rodríguez y uno en contra frente a Jorge Wilstermann por la Copa Libertadores.

El gol de delantero, ese que tanto faltó en los amistosos, apareció cuando el plantel aurinegro lo precisó y no cabe duda que Diego Forlán esperará que de aquí en más se multipliquen.

El propio “Cachavacha”, en conferencia de prensa, aseguró que la contundencia sigue siendo de sus principales preocupaciones: “Haber dejado pasar tantas oportunidades con buenos pateadores y bueno cabeceadores, preocupa. Tenemos que seguir trabajando en esas cosas, como la contundencia; y en otras que para mí son importantes y por ahí la gente no vio. Me preocuparía más si no estuviéramos generando nada”.

Por eso es que el gol del clásico haya sido de Terans puede dar cierto alivio para el plantel aurinegro que ahora, el próximo domingo, buscará volver al triunfo frente a Boston River y de hecho ganar es clave teniendo en cuenta que solo sacó una vez los tres puntos en los últimos cinco partidos que disputó entre todas las competencias.

Alivio para Terans, alivio para Forlán y el respaldo de que la confianza en el “Rey” dio sus frutos.