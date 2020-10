¿Tiene que ser citado Cavani para los dos primeros partidos o no?

La lista definitiva de los jugadores citados para los dos primeros partidos que la Selección de Uruguay afrontará por las Eliminatorias rumbo al Mundial de Catar 2022 será dada a conocer en la presente jornada. Según le confió un integrante del cuerpo técnico celeste a Ovación, decidieron tomarse hasta el último día para hacer pública la nómina.

Y cuando esto suceda se acabará la incógnita de si el cuerpo técnico encabezado por Oscar Tabárez decidió citar a Edinson Cavani para los partidos frente a Chile y Ecuador o no. Es la principal incertidumbre por estas horas.

El entrenador celeste elevó una nómina de 26 futbolistas reservados, que debe ratificar hoy. En la misma no estaba Cavani por la simple razón de que no había que solicitarle a ningún club su presencia, según explicó el propio Tabárez.

De esa lista primaria quedó afuera Marcelo Saracchi del Galatasaray de Turquía debido a una lesión muscular.

La principal duda pasa por el “Matador” y tomar la decisión no debe ser sencillo para el cuerpo técnico. Hay muchos factores a tener en cuenta, como la importancia de Cavani en la selección y lo que significa para propios extraños. Pero los entrenadores tampoco quieren exigirlo dado que viene de una larga inactividad. Su último partido con el PSG, club con el que terminó contrato en junio, fue en marzo. Y por más que es un gran profesional y viene entrenando mucho por su cuenta, no es lo mismo que hacerlo con un equipo. Además, recién se trata de los dos primeros partidos y hay mucha Eliminatoria por delante.

Por otro lado está lo humano y tener en cuenta lo bueno que sería para el delantero volver a estar con el plantel y entrenar en un grupo, más tratándose de la Celeste.

José María Giménez es otra de las dudas para la nómina final de Tabárez. El defensa de Atlético de Madrid dio positivo de coronavirus y estuvo aislado en su domicilio hasta ahora. La sanidad celeste estaba en constante comunicación con sus colegas del club madrileño a la espera de conocer el resultado del nuevo hisopado. Y el resultado del mismo es determinante para saber si Josema viaja para incorporarse a la selección o no. La decisión del cuerpo técnico celeste de esperar hasta el último día del plazo para entregar la lista definitiva también se debió a que algunos de los futbolistas reservados aún estaban compitiendo. Y siempre es bueno aguardar ante la posibilidad de una lesión. Por ejemplo, tanto Diego Laxalt en el Milan de Italia, como Sebastián Coates, en el Sporting de Lisboa, jugaron ayer. Milan igualó 2-2 con Rio Ave por Europa League (clasificó por penales) y Laxalt estuvo en el banco, pero no ingresó. Sebastián Coates, por su parte, fue titular en la derrota del Sporting Lisboa frente al Lask. El equipo portugués cayó 4 a 1 en su casa y el uruguayo fue expulsado a los 63 minutos. Y por último, en la presente jornada juega la Fiorentina de Marín Cáceres frente a Sampdoria por Serie A.

Manchester United

La posibilidad de que Cavani y sus representantes estén negociando por estas horas su incorporación al Manchester United, al menos así se informa desde Inglaterra, también puede influir.

Si bien su nombre ha estado vinculado a otros clubes europeos como Benfica, Real Madrid y Atlético de Madrid, el hecho de que falten apenas tres días para que cierre el mercado europeo puede apurar las gestiones para su llegada al equipo dirigido por Ole Gunnar Solskjaer.

Además, ayer se sorteó el fixture de la próxima Champions League y el United integra el grupo H justo junto a Paris Saint Germain, Leipzig, Estambul. No es un tema menor y también puede pesar para contratar al goleador histórico del equipo parisino.

Frente al mencionado panorama y a la incertidumbre, Ovación consultó a varios técnicos para que se pusieran en los zapatos de Tabárez y opinaran sobre si habría que citar al “Matador” o no.

Y las opiniones estuvieron divididas, lo cual es prueba de lo complicado que debe haber sido tomar la decisión para Tabárez y sus colaboradores.

“Aún sin tener equipo y quizás por no tener equipo, Cavani tendría que estar. Para que pueda aprovechar a estar con sus compañeros, volver a formar parte de un plantel, recuperar el sentido de pertenencia y volver a sentirse jugador. Después, si juega o no juega es otra cosa y será una decisión del maestro Tabárez”, dijo el técnico de Rentistas.

Julio César Antúnez

"No se lo puede exponer"

"Creo que este no es momento para citar a Cavani, no se lo puede exponer. Ahora, para que esté con el grupo sí lo citaría, aunque no lo utilizaría. Creo que lo van a traer, porque es una figura importantísima, sublime en la selección, aunque no juegue. Y para él va a ser un estímulo volver a estar con el grupo. Le va a servir”, manifestó el popular “Tola”.