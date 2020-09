Ansu Fati, compañero de Luis Suárez, es el goleador más joven en la historia de España

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Ansu Fati, compañero de Luis Suárez y Lionel Messi en el Barcelona, sigue batiendo récords de precocidad. Debutó con la selección de España el jueves ante Alemania y se convirtió en el segundo debutante más joven tras Zubieta (1936). Este domingo, con su golazo ante Ucrania, estableció un récord absoluto. A sus 17 años y 311 días se ha erigido en el goleador más joven en la historia de la Roja.

Ansu celebró su primera titularidad firmando un gran partido. Desequilibró siempre, provocó el penal que rompió el encuentro nada más iniciarse y buscó el gol, incluso de chilena, hasta que lo consiguió a los 32 minutos.

Encaró a los rivales al borde del área, recortó a su derecha y soltó un disparo ajustado que golpeó el poste antes de besar las mallas. Es el tanto con el que pasa a la historia de la selección española y que certifica a sus 17 años el gran futuro que tiene por delante el delantero.

"Estoy muy contento sobre todo por la victoria del equipo. Hemos hecho un buen partido durante los 90 minutos y hay que seguir este camino", aseguró a Teledeporte el delantero. "La verdad que es un orgullo trabajar con Luis Enrique y con todos los jugadores que están aquí. Desde el primer día que llegué me han recibido con los brazos abiertos y me dan toda la confianza del mundo", añadió.

Por su parte, el técnico de la selección española admitió su sorpresa por el desparpajo con el que el joven empezó su primer partido como titular.

"No voy a decir que no me ha sorprendido aunque le conozco perfectamente y sé de lo que es capaz pero que en el minuto 2 con esa naturalidad se atreva a hacer eso... No recuerdo haber visto eso en otro partido", dijo. Pero recordó que "hay que entender que en el futuro jugará partidos malos en los que se equivocará muchas veces pero forma parte del crecimiento de un jugador".

Luis Enrique no fue el único referente que se refirió a Ansu Fati en términos elogiosos. El capitán de España, Sergio Ramos, dijo: "Para nosotros es una alegría tener también ese perfil de jugadores. (...) Ahora es el momento de este tipo de jugadores y esperemos que mantengan ese buen nivel".

ERRAZQUIN Superó al joven goleador argentino-español Ansu Fati superó la marca en poder de Juan Errazquin, jugador nacido en Argentina, y que marcó en el día de su estreno con la selección española, el 1 de junio de 1925 contra Suiza. Tenía 18 años y 344 días.



La joya del fútbol español nacida en Guinea-Bisáu

El joven jugador es integrante del plantel del Barcelona y una de las más promisorias figuras del fútbol español. En el equipo blaugrana ya se lo proyecta como un posible sucesor del testigo que dejará (y que estuvo cerca de dejar) Messi cuando no juegue más.

Nació el 31 de octubre de 2002 en la República de Guinea-Bisáu y llegó a España a los seis años, a jugar en el Club de Fútbol Herrera. Años después pasó al Sevilla, para finalmente llegar al equipo infantil del Barcelona en 2012.

Cuando convirtió su primer gol en Primera División, al Osasuna, se convirtió en el jugador más joven en la historia del Barcelona en mandar la pelota al fondo de la red. Aún no había cumplido los 17 años.

Ansu Fati tiene contrato con el equipo catalán hasta 2022, con la posibilidad de renovar por dos años más, y su cláusula de rescisión es de 100 millones de euros.