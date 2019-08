Ansu Fati hizo historia en Barcelona, pero no fue suficiente ante el Osasuna

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El joven hispano-guineano Ansu Fati se convirtió hoy sábado en Pamplona en el jugador de Barcelona más joven (16 años y 304 días) en marcar con el equipo culé en LaLiga, superando a Bojan Krkic y Lionel Messi.

El joven jugador, que es juvenil, ha vuelto a trabajar toda la semana con el primer equipo, y ante las bajas de atacantes de la talla de Lionel Messi, Ousmane Dembélé y Luis Suárez, el entrenador Ernesto Valverde lo volvió a convocar.

Ingresó en el segundo tiempo contra Osasuna, cuando su equipo iba perdiendo (1-0). Con 16 años y 304 días, el joven extremo cabeceó un balón para anotar el empate (1-1) en el 51.

"No sabía que había entrado el cabezazo. Cuando miré y pensé: '¡Ostia, ha entrado!'. Me he quedado sorprendido. Es un honor poder marcar con aquesta camiseta", señaló el joven barcelonista a la finalización del partido en Pamplona.

Con este tanto, Ansu Fati entra en el podio de los goleadores más jóvenes de la Liga, que tiene al camerunés del Málaga Fabrice Olinga al más joven de todos, cuando en LaLiga 2012-13 anotó para su equipo el primer gol del torneo.

Con aquél tanto de Olinga, a los 16 años y 98 días, desbancaba al de Iker Muniain, del Athletic, que con 16 años y 289 anotó su primer tanto en la 2009-10.

Ahora, Ansu Fati se mete con su tanto entre Muniain y Xisco Nadal, que en la 2002-03 marcó su primer tanto con el Villarreal a los 16 años y 353 días.

La fiesta del Barcelona en Pamplona iba a ser grande cuando el brasileño Arthur Melo marcó el segundo, que significaba la remontada en el 64 (1-2), pero un nuevo gesto de Gerard Piqué, que le ha ocurrido en más de una ocasión, posibilitó que Osasuna dispusiera de un penalti para empatar, cosa que consiguió para el 2-2 final.