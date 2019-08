Ansu Fati, el joven que a los 16 años debutó con la camiseta del Barcelona

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Ansu Fati fue la sorpresa del Barcelona en la goleada 5 a 2 sobre el Real Betis. El futbolista hizo su debut con la camiseta blaugrana a los 16 años de edad y su nombre tuvo un pico de búsquedas en Google desde el momento en que apareció al lado del cuarto árbitro.

Fati ingresó a los 78 minutos de juego, cuando el encuentro estaba 5 a 1 a favor, convirtiéndose en el segundo jugador más joven en debutar en el equipo catalán, solo por detrás de Vicente Martínez en 1941.



El delantero nacido el 31 de octubre de 2002 en Gunea-Bissau fue fichado por el Barcelona cuando tenía 10 años, pero pudo haber tenido un futuro merengue. En declaraciones al programa Tiempo de juego, de Cadena Cope, el padre del menor, Bori Fati, dijo que "el Real Madrid nos ofreció mucho dinero, pero vino el Barça y me dijeron que tenían un proyecto".



Años después, ese proyecto desemboca en el debut del adolescente, que fue convocado por Ernesto Valverde debido a las lesiones de los tres delanteros habituales: Lionel Messi, Luis Suárez y Ousmane Dembelé.

Fue el propio Messi quien le dio un abrazo cuando finalizó el partido. En su cuenta de Twitter, el argentino escribió que estaba "muy feliz por ver a los chicos de la casa cumpliendo sus sueños de llegar al primer equipo".

Ansu empezó entrenando en las divisiones infantiles del Sevilla pero pronto fue descubierto por el Barcelona. Si bien ha sido titular en todas las categorías inferiores, su actuación del año pasado en la UEFA Youth League fue lo que llamó la atención de Valverde.

Cuando terminó el partido, el bisauguineano se quedó un rato en la cancha. Al salir, dijo a la prensa: "Me he quedado allí en el campo porque no me lo creía".



El padre de Fati dijo que era "día más feliz de mi vida" y que "cuando Ansu me dijo que estaba convocado por Valverde me puse a llorar, mi mujer también. Cuando ha entrado al campo hemos dicho 'no puede ser', estábamos en una nube".



El juvenil acaba de renovar su contrato con el club blaugrana por tres temporadas más otras dos opcionales, con una cláusula de rescisión de 100 millones de euros.



Pese a su buen debut, es poco probable que continúe de manera habitual en el primer equipo, ya que la intención del Barcelona es que este año siga evolucionando con el Barcelona B.