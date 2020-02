Con Vadócz como titular en Peñarol, Forlán debe resolver una de las bandas

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Con lo que mostró ante Belgrano y por la confianza que Diego Forlán tiene en él, quedó demostrado que Krisztián Vadócz, si está bien físicamente, va a ser titular en el Peñarol 2020.

Su ingreso ante Cerro le dio otro tipo de juego al aurinegro, ya que se adueñó del mediocampo y le permitió olvidarse un poco de la defensa a Trindade y De Los Santos haciendo que éstos vayan al ataque en busca del gol que precisamente encontró uno de estos dos llegando al área rival.

La ausencia desde el arranque se debió a una molestia que había tenido los días anteriores y además a que el cupo de extranjeros lo llevó a Forlán a tomar la decisión de dejarlo entre los relevos.

Con Gabriel Rojas y Xisco Jiménez como titulares indiscutidos -uno jugó un partidazo y el otro anotó uno de los goles- la duda pasaba entre Vadócz y Bravo. El hecho de que Jonathan Urretaviscaya no estuviera en el equipo por lesión y que el chileno había anotado dos goles en el amistoso de entre semana ante la Mutual decantó la balanza a su favor, pero todo indica que ante Defensor Sporting la historia será distinta.

Nadie discute que el partido del trasandino fue bueno, pero teniendo en cuenta que un equipo como el violeta será rival del aurinegro en la próxima jornada del Torneo Apertura, mejorar en la zona de contención podría ser una prioridad para el entrenador.

Esto haría que se repitera la variante que se pudo observar el fin de semana en el Campeón del Siglo, donde el húngaro ingresó en el complemento en lugar de Bravo y pasando a jugar con un 4-3-3, como lo expresó el propio Forlán tras el encuentro.

De todas maneras, esta vez el ingreso de Vadócz no implicaría una variante en el esquema que continuaría con un 4-4-2, pero ahora con la duda de quién ocupará la banda, ese lugar que dejaría libre el chileno Christian Bravo al pasar al banco de suplentes.

Esto volvería a poner en regla a Peñarol teniendo en cuenta que solo puede jugar con tres extranjeros al mismo tiempo y que todo indica que serán Gabriel Rojas, Krisztián Vadócz y Xisco Jiménez, convirtiendo a Bravo en un relevo para poder desequilibrar con su potencia, las pelotas quietas y velocidad en las defensas rivales.

Jesús Trindade El polifuncional jugador que tiene Diego Forlán en el plantel podría ocupar dos lugares en el once frente a Defensor y eso lo hace empezar a ganarse un lugar en el equipo. Además de que podría jugar al lado de Vadócz, haciendo que una de las otras dos opciones vaya por afuera, también podría ser él quien ocupe el lugar en la banda.

Joaquín Piquerez El carrilero, que llegó a Peñarol desde River y luego de su paso por el Preolímpico Sub 23, podría hacer su debut precisamente ante uno de sus exequipos: Defensor Sporting. Su potencia le podría permitir ocupar el lugar de Bravo por la banda porque conoce el puesto y además porque no solo influye en el ataque, también podría ayudar a Gabriel Rojas en la defensa. Su buena pegada también suma para el equipo de Diego Forlán.

Denis Olivera Es uno de los jugadores que más sorprendió a Forlán en la pretemporada. El entrenador lo usó bastante en los juegos amistosos y eso podría abrirle una puerta. Su principal virtud es la velocidad y para jugar por la banda y complementarse con Facundo Pellistri puede ser una pieza importante en el ataque mirasol.



MÁS VARIANTES La defensa aurinegra cambia de nombres

El equipo de Diego Forlán de cara al encuentro frente a los del Parque Rodó, que se disputará el domingo en el Estadio Luis Franzini, tendrá dos cambios más y ambos serán en defensa.

Por un lado se dará el retorno de Kevin Dawson en el arco aurinegro, dado que ya cumplió la sanción de una fecha y que además Thiago Cardozo no puede jugar por haber sido expulsado en el juego de la primera fecha.

Por el otro, Gary Kagelmacher jugaría por primera vez como titular, ya que sería el reemplazante de Fabricio Formiliano, quien se lesionó la clavícula y estará varias semanas afuera de la cancha. A su vez, el zaguero que acaba de llegar del fútbol de Bélgica mostró una gran versión, empujando al equipo en un momento complicado, yendo muy bien al ataque y muy firme en la zaga. Le convirtieron un penal (que no fue sancionado) y además estuvo cerca de anotar su primer gol con la camiseta mirasol.

Es por eso que aunque todavía hay puestos que no están definidos y nombres que no están seguros en el once, puede suponerse que Kevin Dawson, Giovanni González, Gary Kagelmacher, Rodrigo Abascal, Gabriel Rojas, Facundo Pellistri, Luis Acevedo y Xisco Jiménez tienen su lugar asegurado en el equipo del próximo fin de semana.