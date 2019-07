El Torneo Intermedio arranca este fin de semana con 21 jugadores argentinos

By Ángel Asteggiante

"Es la primera vez que lo digo, no sé si el abogado me va a matar, pero sí", reconoció Magdalena Herrera, responsable hasta la semana pasada de los contenidos del portal, propiedad del ex precandidato del Partido Nacional.

Comando de Sartori quiso "atacar" a Lacalle a través del portal Ecos, aseguró su exeditora