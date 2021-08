Plaza Colonia llegará al Viera con el "Cebolla" Rodríguez y Mascia a la orden de Espinel

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Cristian "Cebolla" Rodríguez y Juan Cruz Mascia se perdieron los dos partidos anteriores en Plaza Colonia. Por dolencias musculares sufridas en la semana previa al partido con Fénix, no estuvieron precisamente ante el albivioleta ni tampoco el pasado fin de semana contra Boston River, pero al menos estarán a la orden para este domingo (hora 20.30) visitar a Wanderers, partido que puede coronar al Pata Blanca como nuevo campeón del Torneo Apertura.

La expulsión del brasileño Diogo de Oliveira frente Boston River en el estadio Prandi complicó al técnico Eduardo Espinel, pues se quedaba sin centrodelanteros para el choque de este domingo. Mascia había sufrido un desgarro y se pensaba que se perdería el resto del torneo. Sin embargo, el propio técnico de los colonienses confirmó al programa Vamos Que Vamos (Radio Uruguay) que Mascia fue exigido y respondió de buena forma, por lo cual integrará el plantel.

Espinel también anunció que el "Cebolla" Rodríguez pasó la prueba a la que se sometió, por cuanto también estará a disposición. En su caso los plazos son los previstos, porque sufrió una distensión y se especulaba con que podía llegar a recuperarse para los últimos dos juegos.

No obstante, esto no significa que ambos sean titulares ni mucho menos. De hecho, solo jugarán en caso de ser estrictamente necesario. Hay que tener en cuenta que Plaza Colonia le lleva cuatro puntos de distancia a Nacional a falta de seis por disputarse y jugará con el resultado del tricolor ante Liverpool a la vista.



En caso de una derrota de Nacional, Plaza será automáticamente campeón . Un empate tricolor obligará al Pata Blanca a no perder para coronarse en esta penúltima jornada. En caso de ganar Plaza, se quedará con el título sin importar ningún otro resultado.

Por lo pronto, Espinel deberá buscarle un compañero a Nicolás Dibble en ofensiva, que pueden ser Leandro Suhr o Imanol Enriquez.