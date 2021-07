Piquerez no jugará hoy por precaución y abrió la puerta para su salida: "Viene todo bien encaminado"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

En Peñarol sabían que era casi imposible retener a Joaquín Piquerez tras los clásicos de Sudamericana ante Nacional. Ignacio Ruglio, presidente de la institución, prometió que no se irían jugadores antes de los mano a mano coperos y cumplió. Sin embargo, ahora la situación es otra.

Luego de eliminar a Nacional, ya se fueron Fabricio Formiliano (a Necaxa) y Rodrigo Abascal (en condición de libre). Y el próximo será Piquerez, quien tiene próxima su llegada al Palmeiras de Brasil.

El futbolista no jugará hoy ante Liverpool y el clásico del pasado jueves pudo ser su último partido en el aurinegro.



"Viene todo bien encaminado con el pase, pero faltan detalles. Hoy no voy a estar a la orden del plantel, pero por un tema de precaución en un tobillo", reconoció el lateral de 22 años a "Polideportivo" (Canal 12).



Para los cuartos de final de la Sudamericana, donde Peñarol enfrentará a Sporting Cristal, el club puede hacer hasta tres modificaciones en la lista de buena fe.



¿Nombres que puedan llegar? El club realiza gestiones por Gastón Silva (hoy en el Huesca, pero pretendido también por Cruz Azul), Brian Rodríguez (retornó a Los Angeles tras su paso por el Almería) y un futbolista extranjero del cual aún no se dieron pistas. Sobre los dos primeros se espera tener novedades entre lunes y martes de esta semana.



"Hay posibilidades todavía que vengan Brian Rodríguez y Gastón Silva, estamos 50 y 50. Vamos a hacer el esfuerzo", manifestó Ruglio este domingo en "Punto penal" (Canal 10).