Formiliano dejará Peñarol y no es el único que puede armar las valijas

El clásico de anoche ante Nacional, que sirvió para sellar la clasificación de Peñarol a los cuartos de final de la Copa Sudamericana, probablemente haya sido el último partido de Fabricio Formiliano en el club.

El zaguero, que llegó en 2017 y se desde entonces se transformó en una pieza clave del equipo, tiene encaminada su llegada al fútbol de México para jugar en el Necaxa. De esa forma, Mauricio Larriera se quedaría sin uno de sus zagueros titulares.

Será la segunda experiencia en el exterior para el zaguero de 28 años. Entre 2016 y 2017 estuvo en Argentina defendiendo a Newell's Old Boys de Rosario.



De todos modos, no es el único que puede armar las valijas y dejar ahora la institución. Rodrigo Abascal, por ejemplo, finaliza su contrato a fin de mes y todo indica que no continuará en Peñarol. Seguiría el mismo camino que Gonzalo Freitas que hace unos días se fue libre del mirasol.



Otro que pueda marcharse es Joaquín Piquerez, de muy buenos rendimientos en el lateral izquierdo. El futbolista tiene contrato vigente con el club, pero en este caso Peñarol tiene además la contra de que gran parte de la ficha del jugador es de River y el tema excede al club.



Antes de estos partidos de Sudamericana ante Nacional, el presidente Ignacio Ruglio afirmó que Peñarol no dejaría ir futbolistas previo a estos compromisos. Cumplió. Ahora sí, el camino ya es otro y Formiliano será el primero en despedirse de Los Aromos.



Peñarol deberá buscar alternativas para suplir su baja y encarar los cuartos de final de Copa Sudamericana ante Sporting Cristal y luego la segunda parte del año del Campeonato Uruguayo. En la próxima instancia, Peñarol puede inscribir hasta tres nuevos futbolistas.