¿Cuándo juega Peñarol contra Sporting Cristal y qué tiene en el camino si avanza de fase?

Peñarol eliminó a Nacional y avanzó a los cuartos de final de la Copa Sudamericana. En la próxima instancia deberá medirse ante Sporting Cristal de Perú que viene de superar a Arsenal.

Aún Conmebol no confirmó las fechas ni horarios de los partidos de cuartos, pero ya se sabe en qué semanas se jugarán. El partido de ida será el 11, 12 o 13 de agosto y la vuelta el 17, 18, 19.

Sí está definido que el primer partido se disputará en territorio incaico y la vuelta será en el Campeón del Siglo.



Si Peñarol logra la clasificación, en semifinales se enfrentará al ganador de Athletico Paranaense y Liga de Quito.



Del otro lado de la Copa, las llaves son las siguientes: Rosario Central vs. Red Bull Bragantino y Libertad vs. Santos. El aurinegro no podría jugar contra ninguno de esos cuatro equipos hasta una eventual final.