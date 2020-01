Peñarol volvió de Los Ángeles con un Forlán "muy contento"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Pasadas las 10 de la mañana arribó Peñarol al Aeropuerto Internacional de Carrasco tras la pretemporada realizada en Estados Unidos que abarcó 10 días y dos amistosos frente a Seattle Sounders y Los Ángeles FC.

"Todos fueron puntos positivos porque pudimos estar juntos y jugamos dos partidos muy buenos donde competimos conseguimos una victoria y aunque perdimos el otro tuvimos situaciones claras de gol", reflexionó Forlán apenas bajó del avión.

El entrenador definió como "muy difícil" la situación de armar el once ya que "contra Los Ángeles pusimos dos once distintos y los dos jugaron muy bien, con situaciones claras de gol y hasta un penal que no pudimos aprovechar".

"Hay jugadores en el plantel que permiten jugar a una buena dinámica. Intentamos jugar bien y tener la pelota porque son las características que tienen la mayoría de los jugadores", agregó Forlán.

En relación al mercado y a los jugadores que acaban de llegar, Forlán indicó estar "muy contento porque los que llegaron son buenos jugadores, en algunos casos los estamos conociendo y eso es muy positivo".

De esta manera, el plantel terminó una parte de la pretemporada que abarcó 10 días y en los que, según definió Forlán, "se consiguieron cosas interesantes y positivas".

Los jugadores tendrán el lunes libre y el martes por la tarde volverán a los entrenamientos en Los Aromos para empezar a planificar el partido del próximo viernes ante Belgrano de Córdoba en el Campeón del Siglo donde se presentará el plantel.