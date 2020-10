Peñarol debuta en la Copa Sudamericana ante Vélez y con un desafío en mente: no perder

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Nombrarle a Vélez al hincha de Peñarol es recordarle la Copa Libertadores 2011. Es cierto que luego de esa serie hubo más encuentros, pero por lo emocionante que fue la llave en esa edición donde el conjunto aurinegro llegó a la final el recuerdo se mantiene latente.

El gol de Darío Rodríguez en Montevideo, el tanto de Matías Mier en Liniers y el penal que no pudo aprovechar Santiago Silva, fueron momentos que marcaron la serie y que le terminaron dando la clasificación a Peñarol.

Y marcó tanto ese certamen y esa fase al conjunto aurinegro al punto que al día de hoy fue la última vez que Peñarol logró avanzar a unos octavos de final de Copa Libertadores.

Pero más allá de ese recuerdo y de una “pica” especial que se comenzó a vivir en los juegos posteriores, la realidad de hoy lleva a que de alguna manera toque distanciarse de aquellos partidos y uno se deba concentrar en la realidad de un conjunto aurinegro que llega a este duelo en otras condiciones y prueba de ello es que este duelo es por Copa Sudamericana, el segundo torneo más importante de clubes sudamericanos.

Afuera de la Copa Libertadores y con un andar irregular en el Campeonato Uruguayo, los dirigidos por Mario Saralegui necesitan conseguir la clasificación en esta fase de la Copa Sudamericana para tener un envión anímico importante pensando en lo que se viene de aquí al final de la temporada.

Como rival tendrá en esta jornada a un equipo que suele ser competitivo y que, como todo equipo argentino, se hace fuerte jugando tanto de local como de visitante. De todas maneras, no hay que perder de vista que este equipo del Fortín acumula más de siete meses sin jugar un partido oficial, teniendo en cuenta que su último juego fue el 14 de marzo ante Independiente por la Copa de la Superliga.

A esto hay que sumarle que tendrá el estreno oficial de su entrenador luego de que Gabriel Heinze abandonara la institución y que asumiera Mauricio Pellegrino, pero que lo hiciera en plena inactividad, lo que determina que todavía no haya hecho su debut como técnico fortinero.

Para Peñarol el juego es especial porque tendrá sabor a revancha luego de no poder continuar en la Copa Libertadores. Sin Mario Saralegui en el banco de suplentes, ya que está suspendido y no podrá tener contacto con el plantel pese a estar en el estadio, el conjunto aurinegro tendrá que hacer lo que todavía no consiguió este año en el plano internacional: sumar puntos afuera.

Claro está que al tratarse de un ida y vuelta los puntos no se acumulan, pero cosechar una igualdad o un triunfo supondría un buen resultado pensando en la revancha cuando dentro de una semana Peñarol recibirá a Vélez en el Campeón del Siglo.

El Amalfitani, ese escenario que tanta alegría le generó al hincha aurinegro en 2011, será el que recibirá a un plantel aurinegro con otros nombres, con otra realidad, pero con la misma necesidad de siempre: cosechar un resultado positivo. Peñarol sale a escena en la Copa Sudamericana con la ilusión de pelear por la otra mirad de la gloria.