Nacional tendrá 1.800 entradas en el Goyenola: dónde se venden y a qué precio

El sábado, desde las 18.30 horas, Nacional visitará a Cerro Largo por la primera fecha del Torneo Clausura. Será el primer encuentro con público para ambos desde el inicio de la pandemia del coronavirus.

Los tricolores tendráN 1.800 localidades y se ubicarán en las cabeceras y la tribuna Elías Abdo. La tribuna oficial será para Cerro Largo, que hará de local producto de las obras que se están realizando en el Ubilla de Melo.

Los visitantes pagarán $600 y los locales $400. Los menores de siete años no pagarán entrada.



Cerro Largo aún no comunicó cuándo comenzará la venta, pero sí dónde: en la sede del club (Gral. Justino Muniz 838) y en la de Tacuarembó (Avda. Intendente Oliver s/n, esquina Coronel Escayola).



"Para adquirirlas es obligatorio cumplir con la normativa y los protocolos establecidos para el regreso del público. Es importante recordar que al momento de sacar la entrada es obligatorio presentar el esquema de vacunación completo y que al momento de llegar al Goyenola será obligatorio presentar el mismo esquema de vacunación impreso. El esquema de vacunación rige para quienes adquieran boletos a partir de los 12 años", recordó Nacional en un comunicado dirigido a sus fanáticos.



El Goyenola se vio este martes envuelto en una polémica, porque la comisión de canchas de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) alertó sobre la situación del estado del campo de juego al que puntuó con "1.32 sobre 5". De todos modos Ernesto Dehl, presidente de Cerro Largo, aseguró que "la cancha no está mal" y "el partido se va a jugar ahí".