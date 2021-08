Cerro Largo realiza reparaciones y por ello cambiará de escenario para empezar el Clausura

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Cerro Largo comenzó las refacciones de la cancha en el Estadio Ubilla y por ello cambiará de escenario para empezar el Torneo Clausura que comienza el fin de semana del 11 y 12 de septiembre.

El la primera fecha al arachán le tocaría ser local ante Nacional, pero al no tener su estadio disponible recibirán al albo en Estadio Raúl Goyenola en Tacuarembó, perteneciente al municipio del departamento.

"Las obras del Estadio Ubilla son una realidad, son necesarias para la imagen departamental y para el club profesional de nuestro departamento", expresó el presidente del club, Ernesto Dehl.



🏟



Hoy no es un día más para @CerroLargoFc



Comenzaron las obras en el Estadio Ubilla!



🎙 Pdte. Ernesto Dehl



"Las obras del Estadio Ubilla son una realidad, son necesarias para la imagen departamental y para el club profesional de nuestro departamento"#CerroLargoEsDeLaGente pic.twitter.com/G4a9al9ymB — Cerro Largo Fútbol Club (@CerroLargoFc) August 23, 2021

🏟 El Ubilla, nuestra casa



Nos viste nacer, ascender, descender, te vio América y el mundo, aquí fuimos campeones.



Hoy te mereces esta gran reforma que viene de la mano de tu club profesional @Cerrolargofc



Tu cancha seguirá escribiendo nuestra historia.#CerroLargoEsDeLaGente pic.twitter.com/Sbtd8rL0mv — Cerro Largo Fútbol Club (@CerroLargoFc) August 22, 2021

Aún no están definidos los horarios del Clausura y quiénes jugarán sábado, domingo, o en su defecto, el lunes.



Primera fecha:

- Progreso vs. Villa Española

​- Boston River vs. Wanderers

- Sud América vs. Montevideo City Torque

- Fénix vs. Rentistas

- Liverpool vs. Deportivo Maldonado

- River Plate vs. Cerrito

- Cerro Largo vs. Nacional

- Plaza Colonia vs. Peñarol