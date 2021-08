Cuándo arranca el Torneo Clausura 2021 y cómo se jugará la primera fecha

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Distinto a lo que ha ocurrido en las últimas temporadas, el Torneo Clausura comenzará inmediatamente después del Torneo Apertura. Sin Torneo Intermedio, para poder finalizar la temporada a fin de año, el segundo torneo corto comenzará en pocas semanas.

Para ser más específicos, comenzará el fin de semana del 11 y 12 de setiembre con la chance de que también se pueda disputar algún encuentro el día 13 del próximo mes.

En este sentido, otra fecha importante para remarcar es la del cierre del mercado de pases que será el próximo viernes 27 de agosto y a falta de dos semanas para arrancar el certamen.



Claro está que la tabla de posiciones comenzará desde cero, pero no hay que perder de vista que los sumados en el Clausura se acumularán en la tan importante tabla Anual con los obtenidos en el Apertura.



Teniendo en cuenta ese detalle, cabe remarcar que Plaza Colonia arranca con una buena diferencia de puntos ya que culminó con 36 unidades: siete más que su más inmediato perseguidor (Nacional) y ocho más que el equipo que cierra el podio (Peñarol).

Con qué partidos comenzará el Clausura

A falta de definir los días, los horarios y los escenarios, con estos juegos se le daría puntapié al Torneo Clausura:



- Progreso vs. Villa Española

​- Boston River vs. Wanderers

- Sud América vs. Montevideo City Torque

- Fénix vs. Rentistas

- Liverpool vs. Deportivo Maldonado

- River Plate vs. Cerrito

- Cerro Largo vs. Nacional

- Plaza Colonia vs. Peñarol