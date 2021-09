Comisión de canchas de la AUF alertó sobre situación del Goyenola donde Nacional visitará a Cerro Largo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La comisión de canchas de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) alertó sobre la situación del campo de juego del Estadio Raúl Goyenola donde Cerro Largo recibirá a Nacional por la primera fecha del Torneo Clausura.

"El Goyenola tiene una cantidad de anomalías, es una cancha que no tiene riego, pendiente y distintos tipos de pastos", indicó Dante Prato, integrante de dicha comisión, a "100% deporte" (Sport 890).

De todos modos, aclaró: "Nosotros somos una comisión que eleva informes técnicos, no habilitamos o inhabilitamos canchas".



"El puntaje que le dimos a la cancha es de 1.32 sobre 5. Nosotros hacemos un informe con la realidad, no nos involucramos en la fijación", agregó.



Prato además indicó que de acuerdo a las lluvias que se anuncian para esta semana "es esperable" que la cancha del Goyenola "esté compleja". "No tiene drenaje ni pendiente", sumó.



Cerro Largo hará de local en Tacuarembó debido a las obras que se están realizando en el Ubilla de Melo. El partido está fijado para el próximo sábado a las 18.30 horas.