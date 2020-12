Messi o Neymar, uno de los dos quedará afuera de la Champions League

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El sorteo de la Champions League determinó que Lionel Messi o Neymar, no podrá seguir más allá de los octavos de final. Sí, el Barcelona del uruguayo Ronald Araújo se medirá con el PSG. Y esto es, a no dudarlo, la eliminatoria de mayor "morbo" deportivo de los cruces de octavos, dado que uno de los amigos no podrá soñar con llegar al título.

Los partidos de ida de octavos de final se disputarán el 16, 17, 23 y 24 de febrero, mientras que los enfrentamientos de vuelta se jugarán los días 9, 10, 16 y 17 de marzo.

Además de este enfrentamiento, el sorteo trajo aparejado el cruce entre Atlético de Madrid y el Chelsea. Los uruguayos José María Giménez, Lucas Torreira y Luis Suárez tendrán de oponente al equipo que orienta Frank Lampard.

Chelsea ya supo ser verdugo del conjunto colchonero en las semifinales de 2014.

Real Madrid de Federico Valverde se medirá con el Atalanta, semifinalista en la edición anterior del torneo continental.

Mientras que la Juventus de Rodrigo Bentancur le permitirá a Cristiano Ronaldo volver a jugar en su tierra, porque el rival es Porto.

El otro equipo español en la competencia, el Sevilla, tendrá un duro oponente en el Borussia Dortmund. Se trata de uno de los adversarios más complicados y que en sus filas tiene al goleador noruego Erling Haaland.



Los otros duelos son los de RB Leizpig-Liverpool, Lazio-Bayern Múnich y

Borussia Mönchengladbach-Manchester City.