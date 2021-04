Martín Varini, mucho gusto: qué mostró el nuevo joven técnico de Rentistas

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Seguramente la sensación de la gran mayoría de los uruguayos fue la misma en el momento en que Juan José Cáceres metió el frentazo en el Centenario para poner el 1-1 de Racing ante Rentistas. “¡Qué lástima!” fue lo primero que se vino a la mente, porque a los 89 minutos ya no le daba al Bicho Colorado para aspirar a llevarse la victoria en su primera presentación en la historia de la Copa Libertadores.

Fue eso, una lástima, pero no una decepción. Quizás excepto los hinchas de Cerrito (acérrimo rival de Rentistas), todos esperaban que el chico bajara al grande, porque Racing lo es, por más presente mediocre que tenga. Sin embargo, el empate se debe tomar como lo que es: un buen resultado.

No se debe perder de vista cuál es el verdadero objetivo del equipo que ahora orienta Martín Varini, quien con solo 29 años dirigió con solvencia y paró al equipo como para hacerle frente al conjunto argentino. Ya había adelantado en la semana que estaba todo muy lindo con disfrutar la primera experiencia internacional del club, pero que él quería tener una formación competitiva, que jugara de igual a igual. Y la tuvo.

El planteamiento táctico

Salomón Rodríguez festeja un histórico gol: el primero de Rentistas por Libertadores. Foto: AFP.

“Teníamos que plantar un bloque medio para no dejar que se desplegaran por sus laterales y las diagonales de Enzo Copetti. Si no lo hacíamos íbamos a padecer el partido. No podíamos arriesgarnos a meternos todos atrás”, expresó Varini al programa Quiero Fútbol (Sport 890) ayer. “El orgullo de verlos competir como lo hicieron fue algo increíble”, añadió. Rentistas tuvo para liquidar a Racing no una vez, sino tres, pero no lo hizo y eso a nivel internacional se paga.



De cualquier manera, la expectativa que había por ver qué presentaba Varini en su debut (absoluto, por cierto, incluso en Primera) quedó al menos satisfecha. ¿Qué paró? Un 4-4-1-1, con Ramiro Cristóbal que se recostaba sobre la línea final cuando el rival tenía la pelota. Pero sobre todo plantó una formación valiente, sin miedo al ridículo, que fue paciente para profundizar cuando debió hacerlo ante una línea de tres rival que por momentos se vio sorprendida por la movilidad delante suyo. Pero además, los mediocampistas retrocedieron rápido al terminar la jugada para cubrir los laterales.

Así Rentistas limitó a Racing, lo malhumoró y lo tuvo contra las cuerdas, pero no pudo noquearlo por la falta de automatización del equipo en algún caso y por la impericia de los propios futbolistas rojos en otros.

Cuál debe ser el objetivo de Rentistas

Fue un buen resultado para Rentistas, aunque le faltaron seis minutos (uno de los 90’ y cinco de descuento) para lograr lo que hubiera sido uno excelente. El Bicho debe mantener el foco en lo que es su objetivo: ser tercero.

Con San Pablo (que goleó 3-0 de visitante a Sport Cristal), el campeón peruano y Racing en el grupo, aspirar a uno de los dos lugares para llegar a octavos de final es prácticamente una utopía.



El objetivo que debe trazarse el Bicho entonces es terminar el grupo por encima de un rival para acceder así a Copa Sudamericana, donde pueden crecer sus opciones, principalmente porque a esa altura la formación ya tendrá más rodaje y, en virtud de lo que fue la primera muestra, puede hacer daño a más de uno.



Paralelamente, se puede entusiasmar con una muy buena campaña en el Uruguayo.