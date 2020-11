Mario Saralegui: "Voy a quedarme hasta el final del contrato a no ser que me obliguen a irme"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Por la suspensión a nivel de competencias internacionales, Mario Saralegui debió seguir el duelo entre Peñarol y Vélez Sarsfield desde un palco en el Campeón del Siglo, pero eso no impidió que lo viva con la misma intensidad con la que habitualmente se lo ve en cada encuentro al lado de la línea de cal.

El día después a la eliminación de la Copa Sudamericana, el entrenador aurinegro hizo referencia a varios temas en diálogo con el programa Úlitmo al arco de Sport 890.

El entrenador, que confesó haber dormido poco porque se acostó tarde y se despertó temprano, manifestó: "En el fútbol tanto en la Copa como en el otro campeonato, el gol gana los partidos. Eso no es ninguna novedad y la falta de definición, tampoco. Pero tampoco nos mató. Hay muchas maneras de hacer un gol. Lo que no supimos fue ser efectivos en los momentos que estábamos dominando el partido".

Saralegui se detuvo en un análisis desde su llegada al cuerpo técnico mirasol y reparó en que "demoré mucho tiempo en darme cuenta de algunas cosas específicas, en características de jugadores. No pude descifrar rápido algunas cosas del grupo y al principio pagué un poco ese precio, después la verdad que el equipo empezó a mejorar, por momentos me sorprendía y por momentos bajábamos el rendimiento. Me dejó la satisfacción de poder dirigir por primera vez una Copa Libertadores y la frustración lógica de estar convencido de algo y no poder lograr el resultado".

¿La ley de compensación?

"Del lugar donde estaba no vi mucho. Fue muy rápida la jugada. En un primer momento me pareció rarísimo y cuando veo la aglomeración de jugadores empecé a dudar de que no fuera penal y después cuando cobró el otro penal me pareció que todo era una farsa", confesó Saralegui.

"No sé si fue penal el que nos cobraron a nosotros y faltaba un minuto. Si fuera mal pensado pensaría que me están tomando el pelo", agregó el artiguense.

"Nosotros jugamos varios partidos y no nos cobraron ningún penal a favor nos cobraron el de ayer que parecía más de teatro que de realidad, esa es la verdad", expresó.

¿Se mantiene en el puesto?

Mario Saralegui dejó un mensaje particular en Twitter, luego de la eliminación aurinegra y en relación al mismo aclaró: "Uno de los problemas que pasa con los mensajes y con la palabra misma es que uno la dice y el que la interpreta es otro, entonces ahí es muy difícil pensar por el otro y queda un espacio para generar dudas".

"Yo no tengo pensado irme del club, vine acá con un contrato que tiene una fecha y lo voy a cumplir. Voy a quedarme hasta el final del contrato a no ser que me obliguen a irme", sentenció.

La responsabilidad justa

"Las cosas no suceden por una sola causa y tampoco hay un solo responsable de las cosas. Peñarol es pesado, te aplasta si no tenés la capacidad de controlarlo. Están las elecciones muy cerca yo creo que cada uno trabaja de la mejor manera, a mí me trajo Barrera y yo respondo políticamente a Barrera en cuanto a la parte deportiva el responsable soy yo. El que hace el equipo soy yo", manifestó.

Las altas que llegaron y las posibles

Ariel Nahuelpán: "Entrenó en el día de ayer. En la mañana hizo los exámenes y comenzó a entrenar. Estamos intentando evaluar cuál es la forma que él tiene para programar los trabajos que va a realizar para el primer partido que juegue. Hay que evaluar bien y que llegue a un nivel en el que pueda jugar. Si ponemos una fecha tentativa, a mí me gustaría para jugar el clásico. Quiero evitar el máximo riesgo de lesión".

Hernán Novick: "En principio tiene mucho menos de parate que Nahuelpan y eso hablaría que podría llegar en una condición mejor".

Federico Gino: "Gino es jugador libre, fue pedido por nosotros. Los últimos días no profundicé en el tema, es manejado por lo que es el área deportiva que no soy yo solo".