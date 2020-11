Contra el pedido de Barrera, Saralegui volvió a Twitter: "Peñarol no tiene jefe; es la gente"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El entrenador de Peñarol Mario Saralegui volvió a escribir en Twitter luego de que el presidente de los aurinegros, Jorge Barrera, le pidiera que se mantuviera alejado de la red social. Saralegui, que ya supo agitar las aguas mediante posteos en dicha plataforma, mandó un mensaje luego de conocerse la postergación del partido entre Danubio y Peñarol por los contagios de COVID-19 en el plantel de la Franja.

A pesar de que el contenido y el tono del mensaje es menos polémico que otras veces, lo que llama la atención es que pasaron apenas dos semanas desde que el presidente aurinegro le pidió al técnico que no usara más Twitter hasta acabar su contrato y él accedió públicamente.

"Buen Dia, Peñarol se prepara para ganar, descansa lo suficiente. Estamos preparados para jugar, esta semana nos pondremos mas fuertes. Queremos ser los primeros en ganarle al tradicional rival en el CDS. Gracias por el apoyo, arriba el manya, unidos no tenemos contrario, somos mas" (sic.), escribió Saralegui este sábado.

Ante la respuesta de un seguidor, que hizo referencia al pedido de Barrera, el "jefe" del director técnico, el artiguense respondió:

"Peñarol no tiene jefe. Peñarol es la gente" Mario Saralegui

Además, Saralegui eliminó el mensaje en el que decía que no escribiría hasta 2021 en Twitter a pedido de Barrera y le respondió a un hincha que le preguntó sobre eso.

Saralegui había escrito el 14 de noviembre: "Gracias a todos..los de aqui y los de alla, vamo a tratar de ganar, es mi trabajo, gracias. Chau nos vemos en el 2021 Twiteros..gracias otra vez, hay que jugar...". Además, él mismo había afirmado que la despedida de la red social era a pedido de los dirigentes. "Clarito, me pide Peñarol que no use el Twiter hasta que finalize mi contrato y tienen derecho y razón, NO LO USO MÁS", escribió hace dos semanas. Tan clarito parece que no estaba.