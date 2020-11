Adiós al Twitter: Mario Saralegui se despidió a pedido de Peñarol

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

"Clarito, me pide Peñarol que no use el Twiter hasta que finalize mi contrato y tienen derecho y razón, NO LO USO MÁS", así, textual, comenzó Mario Saralegui un nuevo tuit que por un tiempo podría ser el último luego del pedido del presidente Jorge Barrera de que no utilice más la red social.

Luego de apuntarle nuevamente a Nacional en las últimas horas, el pedido desde la dirigencia mirasol se repitió y esta vez Mario Saralegui acató ya que aseguró que no utilizará más la red social con la que tanto revuelo generó en las últimas semanas.

"Gracias a todos..los de aqui y los de alla, vamo a tratar de ganar, es mi trabajo, gracias. Chau nos vemos en el 2021 Twiteros..gracias otra vez, hay que jugar...", cerró el mensaje el entrenador artiguense.

Cabe recordar que Saralegui se encargó de confirmar el equipo previo al duelo ante Athletico Paranaense o discutió con el "Bola" Lima a través de su cuenta de Twitter.