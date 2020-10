Luka Modric, 350 partidos con el Real Madrid: "Quiero seguir jugando unos años más"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Luka Modric cumplió 350 partidos con el Real Madrid en un clásico en el que dejó su huella con su primer gol al Barcelona, centrado en una temporada que puede ser la última de blanco, sin conversaciones con la directiva para renovar el contrato que expira el 30 de junio de 2021, y mostrándose comprensivo con cualquier decisión que tome el club.

"Todavía me queda este año en el Real Madrid y después veremos qué pasa. Me encuentro bien y quiero seguir jugando al fútbol unos años más. Ya veremos donde. Para ser sincero, no he pensado mucho en ello. Estoy centrado en el Madrid y en las cosas que podemos conseguir esta temporada. Ese es mi único objetivo", dijo.

Federico Valverde se convierte en historia viva de Uruguay y el Madrid con solo 22 años By Daniel Rosa MIRA TAMBIÉN Federico Valverde se convierte en historia viva de Uruguay y el Madrid con solo 22 años

"Después me sentaré con la directiva y buscaremos una solución adecuada para todos. Llevo aquí ocho magníficas temporadas y he forjado una relación buenísima con todas las personas del club. Pase lo que pase, no habrá ningún problema", dijo a la revista 'Four Four Two'.

Para Modric jugar en el conjunto merengue "fue un sueño hecho realidad" y guarda recuerdos imborrables de cuando se cerró su fichaje. "Fue una sensación increíble, uno de los momentos que más recuerdo fue cuando firmé el contrato y sentí que era realidad, que jugaría en el club más grande del mundo".

entrenador La relación con Zinedine Zidane

De todos los entrenadores que ha tenido, el croata se queda con Zinedine Zidane. Dice: "He jugado con magníficos técnicos. Todos me han ayudado a crecer como jugador, pero si tengo que elegir uno me quedo con Zidane. Mi relación con él es más especial que con cualquier otro. Hemos ganado muchísimos títulos juntos en el Real Madrid y creo que ha sido capaz de sacar mi mejor fútbol".

Modric desveló el trato que Zidane da a sus jugadores en conversaciones privadas y como les ayuda a mejorar. "Le gusta llamarte a su oficina para decirte lo que considera que debes hacer y cómo tienes que jugar, lo que haces bien y lo que no, corregir errores".

"Recuerdo una conversación en la que me dijo que tenía que creer más en mí mismo porque tenía potencial para ganar el Balón de Oro. Nunca lo había pensado y unos años después lo gané. Que te lo diga un entrenador te llena de confianza y estás dispuesto a hacer de todo por él", añadió.