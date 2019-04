Luis Suárez y Coutinho: dos ex-Liverpool contrastantes en Barcelona

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Luis Suárez y Philippe Coutinho posiblemente cumplan roles diferentes cuando Barcelona se mida este miércoles a Liverpool en la semifinal de ida de la Champions League en el Camp Nou, en una serie en la que el elenco azulgrana buscará acceder a la final del torneo por primera vez en cuatro años.

Suárez fue nombrado futbolista del año en Inglaterra por sus pares en la temporada 2013/2014, cuando lideró los intentos del Liverpool por ganar la Premier League, un objetivo que finalmente le arrebató el Manchester City.

El Liverpool tardó años en recuperarse de su partida al Barça en 2014 por 75 millones de libras esterlinas y terminó sexto y octavo, respectivamente, en sus siguientes dos temporadas en la Premier, hasta que Jürgen Klopp transformó la suerte de los "Reds".

"Cuando estuve allí, todo era muy diferente", dijo Suárez en una entrevista reciente con el diario The Guardian. "Estuvimos al borde de ganar la Premier con un equipo que no era tan bueno. (El club) no gastaba tanto como lo está haciendo ahora. A cualquier jugador le gustaría ir al Liverpool ahora. En ese entonces era distinto".

Coutinho finalmente tomó la batuta de Suárez como el jugador más influyente del Liverpool, pero el club no ha extrañado tanto al brasileño desde que partió en enero de 2018 al Barcelona por unos 142 millones de libras.

Contraste evidente.

Las carreras de Coutinho y Suárez han estado marcadas por los contrastes en España: el brasileño se ha acostumbrado a ser abucheado por los hinchas del Barcelona en los últimos meses por no estar a la altura del precio de su fichaje, mientras que el uruguayo ha grabado su nombre en la historia del club.

Suárez, de 32 años, es el segundo máximo goleador de La Liga esta temporada con 21 tantos, solo por detrás de su compañero Lionel Messi, que suma 34. La semana pasada, el uruguayo se convirtió en el tercer máximo artillero de todos los tiempos del Barça en la liga española con 131 goles y el sábado sumó su cuarto título de liga en cinco temporadas.

Las cosas han sido diferentes para Coutinho, quien no ha logrado ganarse un espacio en la oncena titular. El brasileño registra solo 10 goles y cinco asistencias en todas las competiciones esta temporada, en la que parece un jugador desprovisto de confianza y cada vez más ansioso.

Con el delantero francés Ousmane Dembélé completamente recuperado de una lesión, es poco probable que Coutinho sea titular el miércoles ante Liverpool.

Suárez, por su parte, ocupará un lugar central en uno de los partidos más esperados del año, en el que buscará seguir siendo tan relevante para el Barça como lo fue para su exclub.