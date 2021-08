Llegar a Plaza Colonia fue un “renacer en la carrera" para Santiago Mele

Plaza Colonia está muy cerca de repetir lo que hizo en el Clausura 2016 cuando se consagró campeón. Dos fechas lo separan del cierre de la competencia y ya pasaron trece de aquella charla que habían tenido antes de comenzar el año futbolístico. “Cuando empezó el campeonato tuvimos una instancia en la que hablamos entre nosotros y nos planteamos para qué estábamos y para qué queríamos estar. Sabíamos que con la calidad de jugadores que teníamos, y el vínculo entre nosotros, el título era algo que se podía dar, pero las prioridades y los objetivos a corto plazo eran otros”, recuerda el arquero de Plaza, Santiago Mele.

“Pero el desenlace del campeonato nos fue poniendo en este lugar y eso nos pone muy contentos. En lo personal yo tengo mucha fe siempre y todos tratamos de no ponernos límites a la hora de soñar”, agrega.

El Pata Blanca está arrasando y solo ha perdido una vez durante el campeonato, el resto son victorias, salvo por tres empates: Peñarol, Cerro Largo y Boston River en la fecha pasada, donde Plaza jugó un tiempo y medio con un hombre menos. Pero resistió, demostrando una vez más su fortaleza. “El partido con Boston fue una prueba de fuego porque nos desafío en muchos sentidos. Primero, el contexto del partido con el tema de la posición en la tabla y de los resultados, que pudimos gestionar bien, y después la adversidad que tuvimos que afrontar, porque jugar con uno menos tanto tiempo es difícil, pero nos demostró que como equipo estamos muy fuertes y no es que solo jugamos bien, sino que también podemos adaptarnos rápido a la incertidumbre y salir airosos. El punto que conseguimos fue como una victoria”, expresa.

El equipo que menos goles recibió

Con la valla menos vencida, el club de Colonia solo ha padecido siete goles en trece fechas, y Santiago es, en parte, responsable de ello. “Tengo una defensa bárbara, el desgaste que hacen los volantes es enorme y los delanteros también, entonces es algo que se me atribuya a mí solamente, es un logro colectivo. Yo siento así”, comenta Mele, que lleva cuatro partidos sin recibir goles, y agrega que ser el que menos ha recibido “es el resultado de un equipo comprometido”.

Hay que juntar a buena gente

¿Qué se necesita para formar un grupo en el que todos tiran para el mismo lado? El arquero Pata Blanca cree que “hay muchos factores que inciden. En nuestro caso somos muy positivos, en el equipo hay gente buena de verdad; para mí la importancia se le tiene que dar a la persona, más allá del jugador. Yo los veo como buena gente, humilde y trabajadora. Se necesita tener buenos líderes también, desde el cuerpo técnico y dirigencia, eso también marca una línea. Hay que juntar buena gente, no solo gente que juegue bien al fútbol, sino buena gente y gente que tire toda para el mismo lado, porque sos una persona, antes que jugador de fútbol. Por lo general, cuanto mejor persona sos, también mejor jugador”.

Plaza fue el renacer de su carrera y ahora es feliz

En Plaza hay “humildad, trabajo y también hambre de gloria”, explica Santiago. Para él llegar a este equipo fue un “renacer” en su carrera, y no solo para el arquero, “muchos encontraron en Plaza un lugar donde pueden volver encontrar el rumbo; muchas ganas de crecer y de trabajar en lo individual y en lo colectivo, entonces cuando esos intereses van de la mano, las cosas salen”, sostiene.

Para Santiago el diferencial de Plaza es el “espíritu: tenemos fe, creemos en que podemos. Acá hay mucha gente que camina derecha. Estoy muy orgulloso de las personas que son mis compañeros en este momento”.

“Me siento en un lugar distinto, valorado y eso es importantísimo porque muchas veces al jugador se lo trata como un objeto que tiene que rendir y estar siempre bien, y somos personas que sentimos. Y si te sentís en tu lugar, las cosas te van a salir mejor, eso lo sé por experiencia, porque en Turquía yo no era feliz y no me salían, acá soy feliz y las cosas fluyen”.