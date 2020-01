Cuándo juega la selección Sub 23 de Uruguay en el Preolímpico

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

La selección uruguaya jugó este domingo el primero de los cuatro partidos de la fase de grupos del Torneo Preolímpico de Colombia 2020, que dará dos cupos para el torneo de fútbol de los próximos Juegos Olímpicos de Tokio.

La victoria 1-0 de Uruguay sobre Paraguay le dio a los dirigidos por Gustavo Ferreyra tranquilidad para afrontar los próximos juegos, porque si bien no fue con buen juego superó a su rival directo. El siguiente será ante Brasil, que también ganó 1-0 en su debut.

Los próximos partidos de la Celeste en el Preolímpico son ante Brasil, Bolivia y Perú, en ese orden y cada tres días.

- vs. Brasil el miércoles 22 a las 22.33 (hora uruguaya) en el Estadio Hernán Ramírez Villegas, de Pereira.

- vs. Bolivia el sábado 25 a las 20.00 en el Estadio Centenario de Armenia.

- vs. Perú el martes 28 a las 20.00 en el Estadio Centenario de Armenia.

En la última fecha de la fase de grupos Uruguay tiene libre. Se jugarán los partidos entre Bolivia y Perú, por un lado, y Brasil y Paraguay, en otro.



A la fase final clasifican los dos mejores equipos de cada grupo, jugando un cuadrangular en el Estadio Alfonso López de Bucaramanga en el cual los dos mejores accederán a los cupos para los Juegos Olímpicos.